Eintritt in US-Nationalparks Nur für Touristen mit Losglück

Yosemite Park - Half Dome Wanderung

Rund 27 Kilometer lang ist der Rundweg auf den Half Dome – dem Wahrzeichen des Yosemite Parks in Kalifornien. Es ist eine ziemlich anspruchsvolle Tagestour, die nur zwischen Mai und Oktober erlaubt ist. In dieser Zeit werden die Klettersteige und Pfade des Berges gewartet. Trotzdem dürfen nur 300 Wanderer täglich auf den Gipfel. Selbst wer werktags anreisen kann, hat bei der Verlosung nur eine Chance von sieben Prozent, einen der begehrten Permits zu ergattern. Fürs Wochenende sinken die Chancen gar auf zwei Prozent. Also am besten so früh wie möglich bewerben!



Bewerbungsgebühr: 10 US-Dollar (weitere 10 US-Dollar werden fällig, wenn man die Lizenz gewonnen hat)

Eintritt: 35 US Dollar (ab Juni 2018)

Info: www.nps.gov/yose/planyourvisit/hdpermits.htm