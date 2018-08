Urlaub in den Vereinigten Emiraten Zurück zur Natur

Abu Dhabi: Künstlerisch und exklusiv

Bei Vergnügungsparks kann Abu Dhabi mit Dubai durchaus mithalten: Im neuen Themenpark Warner Bros. World Abu Dhabi auf Yas Island können Familien in sechs Themenwelten eintauchen und treffen etwa "Bugs Bunny" in Cartoon Junction, "The Joker" in Gotham City und die Steinzeit-Familie Feuerstein in Yabba Dabba Doo.