Marbella Dreisternekoch brät bald lieber Burger

Grüne Gazpacho, soufflierte Kartoffeln, Seewolf und Teufelskrabbe: Die Menüs von Dani García sind exquisit - und schmeckten den Gourmets vom "Guide Michelin" so gut, dass das nach dem Küchenchef benannte Lokal Dani García in Marbella kürzlich mit drei Sternen ausgezeichnet wurde. Doch nun will der spanische Spitzenkoch den Laden dichtmachen - und stattdessen künftig Burger braten.

Er habe seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass 2019 die letzte Saison des nach ihm benannten Spitzenrestaurants im andalusischen Badeort Marbella sein werde, schrieb García im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der Tageszeitung "La Vanguardia" sagte der Koch, das "Dani García" werde am 22. Oktober schließen. Dann solle dort ein Steakhaus eröffnet werden, "in dem wir Hamburger verkaufen". "Ich will Konzepte zwischen 15 und 20 Euro entwerfen", sagte García. "Ich habe Lust darauf und es hat mich schon immer gereizt." Wer aktuell bei dem Spanier speisen möchte, muss für ein Menü 195 Euro zahlen.

Ob sich auch das Interieur des Lokals verändern wird, verriet García noch nicht. In seinem Lokal speisen Gäste in einem Garten mit begrünten Wänden. Auch die Präsentation der Speisen hat oft eine natürliche Note: Manche Gerichte thronen auf Zypressenzweigen oder Moos.

Das "Dani García" war erst im November mit dem dritten Michelin-Stern ausgezeichnet worden, der höchsten Würdigung des renommierten Gastronomie-Führers. In Spanien haben nur elf Restaurants drei Sterne.

Aufs Burger-Braten allein wird sich García aber künftig nicht beschränken: Er hat noch weitere Restaurants in Marbella und Madrid und will im kommenden Jahr eines in Katar eröffnen. Er wolle die andalusische Küche in alle Welt bringen, schrieb der Koch auf Twitter. Im März wird er zudem eine TV-Küchenshow starten.

