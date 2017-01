Reisetrends 2017 Wählen Sie Ihre Stadt

Sie sind laut, sie sind leise, mal grün und mal grau. Sie stinken nach Abgasen und sie duften nach Kaffee, manchmal an ein- und demselben Ort. Städte sind nie nur eins: hässlich oder schön, jung oder altehrwürdig. Sie sind alles - und das macht auch die bekanntesten Metropolen nach vielen Besuchen immer wieder von Neuem spannend.

Kaum ein Urlaub ist abwechslungsreicher als ein Trip in eine Megacity oder auch in eine kleinere Stadt. Shopping und Schlemmen, Kunstgenuss und Nachtleben - hier lässt sich abtauchen aus dem eigenen Alltag und eintauchen in das Leben der Leute vor Ort.

Sie suchen noch das richtige Ziel für Ihren nächsten Städtetrip? Wir helfen Ihnen mit einer Auswahl von zehn Metropolen, in denen es dieses Jahr etwas Neues zu entdecken gibt - oder die wir noch für einen Geheimtipp halten.

So geht's: Wir zeigen Ihnen hier immer zwei Fotos von Städten in aller Welt. Klicken Sie auf das Reiseziel, das Ihnen besser gefällt, dann bieten wir Ihnen eine neue Alternative an. Am Ende bleibt ein Foto übrig - Ihr Favorit.