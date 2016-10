Paris, Maastricht, Buenos Aires Die schönsten Buchläden der Welt

Goldornamente, ein schwerer roter Bühnenvorhang und das große Deckenfresko: Das Theater an der Avenida Santa Fe 1860 in Buenos Aires hat noch viel von seiner ursprünglichen Form. Nur Aufführungen gibt es nicht mehr. Denn in dem hundert Jahre alten Gebäude werden heute nur noch Bücher verkauft - das aber mit viel Stil.

Regale stehen dort, wo früher die Zuschauer saßen, warmes Licht erfüllt Ränge und das Parkett. Und bevor man zur Kasse geht, kann man es sich in einer der Logen gemütlich machen, in Büchern blättern - manchmal über den Seitenrand hinausschauen und die spektakuläre Kulisse betrachten. Sinnlicher als im Buchladen El Ateneo geht Schmöker-Shopping wohl kaum.

In Zeiten von Online-Bestellungen und E-Book-Flatrates muten Läden wie dieser eher altmodisch an. Doch auf der ganzen Welt gibt es Händler, die dem gedruckten Buch eine ganz besondere Bühne bieten.

Anlässlich der Frankfurter Buchmesse, die heute eröffnet, zeigen wir Ihnen in dieser Fotostrecke einige der sehenswertesten Buchläden der Welt.