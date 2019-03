Knapp 20 Meter weit wird sie in den Himmel über Manhattan ragen, wie ein spitzer Pfeil, rundherum aus Glas: Mit der Aussichtsplattform, die gerade in der West Side am Hudson River entsteht, bekommt New York eine neue Touristenattraktion. Sie wird in 335 Meter Höhe liegen. Es soll nach Angaben des Betreibers die fünfthöchste Outdoor-Aussichtsplattform der Welt sein - und die Erste dieser Art in New York City.

Das Observation Deck wird über den Aufzug des Wolkenkratzers "30 Hudson Yards" zu erreichen sein und sich über das 100. und 101. Stockwerk erstrecken. Ganz Manhattan sollen Besucher dann überblicken können, außerdem den Westen New Jerseys und den Bundesstaat New York.

Die Aussicht dürfte nicht nur wegen der Höhe gut sein - auch das Material lässt tief blicken. Boden wie Wände bestehen aus Glas, das in Deutschland hergestellt und in Italien weiter verarbeitet wurde.

Das verspricht Nervenkitzel - für Anfänger und Fortgeschrittene:

Für manch einen dürfte es schon eine Herausforderung sein, überhaupt die pfeilförmige Plattform zu betreten und durch den Glasboden in den Abgrund zu blicken.

Wer noch mehr Adrenalin durch seine Blutbahnen rauschen lassen möchte, der sucht die Nähe zur transparenten Wand. Die 79 Panele aus Glas sollen leicht schräg stehen, so dass sich Besucher dort mit dem ganzen Körper anlehnen können. Der Winkel von 6,6 Grad nach außen dürfte für Herzrasen sorgen.

Zu dem Observation Deck gehört nicht nur der Glasbodengang, sondern auch eine Terrasse - zusammen ergibt sich ein rund 700 Quadratmeter großer Außenbereich. Voraussichtlich Anfang 2020 soll die Aussichtsplattform eröffnet werden. Sie wird den Namen "Edge" tragen (auf Deutsch: Abgrund).

Die neue Attraktion ist Teil eines großen Immobilienprojekts im Westen von Manhattan. Hier entsteht unter dem Namen Hudson Yards ein ganz neues Stadtviertel mit Wohn- und Bürogebäuden, Einkaufszentrum, Restaurants und einem Hotel.

Ähnliche Plattformen gibt es bereits an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt - sehen Sie hier die Fotos. In Melbourne gibt es sogar ein Projekt mit demselben Namen: Im Eureka Tower kann ein begehbarer Glaswürfel aus dem Gebäude herausfahren, so dass auch hier die Besucher tief nach unten schauen können.