Drohnenvideo Fliegen Sie durch die Elbphilharmonie

Sie haben keine Tickets für die Elbphilharmonie? Wenn Sie nur mal einen Blick in Hamburgs Prestigebau werfen möchten, brauchen Sie das auch nicht. Ein Drohnenflug zeigt das imposante Konzerthaus an der Elbe nicht nur von außen, sondern bietet auch Eindrücke von der großen Rolltreppe, dem Foyer, der Aussichtsplattform und am Ende vom großen Konzertsaal. Das Video ist auf einer nun freigeschalteten Website abrufbar.

Im gemütlichen Schlendertempo Adagio oder im rasanten Presto, begleitet von Klassik oder Rock geht es durch das Konzerthaus. Der Clou: Mit der Leertaste kann der Betrachter das Tempo des Drohnenflugs dramatisch erhöhen, und dazu passend wechselt die Musik. In den ersten 17 Stunden hatten bereits fast 200.000 User das Video auf Facebook angeklickt.

Nach zehn Jahren Bauzeit und Skandalen um Kostenexplosionen und Bauverzögerungen wird die Elbphilharmonie am 11. Januar 2017 eröffnet. Die Kosten für das 110 Meter hohe Konzerthaus verzehnfachten sich in diesen Jahren von 77 Millionen auf 789 Millionen Euro.

Bereits seit dem 4. November ist die öffentliche Plaza zugänglich. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Elbphilharmonie und bietet mit einer Aussichtsplattform auf 37 Meter Höhe einen schönen Ausblick auf den Hamburger Hafen - sofern Nebel nicht die Sicht versperrt.

Die Plaza ist täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist prinzipiell kostenlos, die Tickets gibt es am Automaten im Eingangsbereich oder Besucherzentrum. "Zu Stoßzeiten wie am Wochenende ist es allerdings sehr voll", sagt Tom R. Schulz, Sprecher der Elbphilharmonie.

Wer sichergehen will, dass er den Teil des Gebäudes zu einer bestimmten Uhrzeit betreten kann, muss sich für zwei Euro ein Ticket kaufen. So ist der Rundgang um das Gebäude garantiert, außerdem kann man Wartezeiten umgehen.

Um eine ganze Nacht in der Elbphilharmonie zu verbringen, muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Luxushotel "The Westin Hamburg" im oberen Gebäudeteil verlangt für seine Zimmer mindestens 230 Euro pro Nacht - viele kosten allerdings deutlich mehr. Da wäre die Eigner-Suite (3000 Euro pro Nacht, dafür 270-Grad-Blick über Hamburg) und viele andere Suiten, die für 800 bis 1200 Euro zu haben sind - pro Nacht versteht sich. Das Haus ist stolz darauf, so viele teure Schlafplätze zu bieten: Mehr Suiten bietet kein anderes Hotel der Stadt, heißt es in den Marketingbroschüren.

Werfen Sie einen Blick in die Zimmer des Hotels in der Elbphilharmonie:

Ab Februar 2017 bietet die Elbphilharmonie auch Konzerthausführungen an. Für Februar und März sind diese allerdings bereits komplett ausgebucht. Der Vorverkaufstermin ab April soll noch bekanntgegeben werden.

Die Elbphilharmonie will nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise für Musik begeistern. "Die Musikvermittlung ist ein ganz wichtiges Standbein der Elbphilharmonie", sagte Intendant Christoph Lieben-Seutter am bei der Vorstellung des Programms. Schon jetzt seien alle 9000 Tickets für das Schulprogramm der ersten Saison vergeben.

In Workshops können die Kinder in sieben Studios Instrumente ausprobieren oder Klangcollagen erstellen. Höhepunkt des Programms "Zukunftsmusik" sind Treffen mit weltbekannten Künstlern. Am 29. April gastiert zum Beispiel Stardirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra in der Elbphilharmonie.

"Fertig": Zehn Jahre nach Baubeginn gab es ein Happy End

Viele Hanseaten konnten sich mit den enormen Ausmaßen des Gebäudes zunächst nicht anfreunden. Inzwischen kursiert der Kosename "Elbphi" - der Groll scheint vergessen. Wenn man sich dem Haus von der Elbe aus nähert - auf einer der Hafenbarkasse oder einer Elbfähre - erscheint die Fassade der "gläsernen Welle" immer wieder anders, je nachdem, wie sich das Licht und der Himmel in den markant gebogenen Fensterflächen spiegeln. Wenn graue Wolken über dem Hamburger Hafen aufziehen, wirkt das Konzerthaus dunkel und bedrohlich. Bei Schönwetter funkeln die 1096 Glaselemente.