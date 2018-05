Rundgang durch die ESC-Stadt Ein Tag in Lissabon

Kein Musikstil hat Lissabon so sehr geprägt wie der Fado: der melancholische Gesang zur portugiesischen Gitarre, der von unglücklichen Lieben, von Trennung und Sehnsucht erzählt. Wahrscheinlich wird es am Samstag in der Stadt am Tejo aber weniger trübselig zugehen: Dann findet das Finale des 63. Eurovision Song Contest statt, bei dem 26 Länder antreten. Vor Ort können Touristen und Einheimische das Public Viewing auf dem zentralen Praça do Comércio am Flussufer verfolgen.

Was aber tun bis dahin? Zum Glück lässt sich Lissabon sehr gut zu Fuß zu entdecken, denn für eine Hauptstadt ist sie relativ klein. Allerdings auch hügelig, so dass es manchmal anstrengend sein kann, die vielen Aussichtspunkte zu erreichen.

Reiseführerautorin Eva Mäkler, die seit fünf Jahren in Lissabon lebt, empfiehlt einen ausgiebigen Rundgang durch die Innenstadtviertel. Mit einiger Kondition soll er an einem Tag zu schaffen sein. Wer sich mehr Zeit für Café-, Museums- und Kirchenbesuche sowie an den Aussichtspunkten nehmen will, kann die Route auch aufteilen. Hier geht's lang: