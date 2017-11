Hanns-Josef Ortheil über Paris "Ohne Notizbuch ziehe ich nicht los"

DPA Hanns-Josef Ortheil, 66, hat viele seiner Romane und Sachbücher Reisen und Städten gewidmet. Einige davon sind auf Reisetagebüchern aufgebaut, darunter etwa "Die Moselreise" oder "Die Berlinreise".

SPIEGEL ONLINE: Herr Ortheil, Paris ist die Stadt der Flaneure. Was mögen Sie am Schlendern denn so?

Hanns-Josef Ortheil: Ich flaniere nicht. Flanieren ist aus meiner Sicht eher geschmäcklerisches Sammeln. Mich interessiert wirklich alles - mit dem Smartphone und Google Map in der Hand unterwegs zu sein statt mit einem Faltplan, ist daher wirklich phantastisch. Zu jeder kleinen Gasse, in die ich abbiege, bekomme ich mehr Information. Wenn ich durch eine Stadt gehe, möchte ich jede Farbe, jeden Geruch tiefer ergründen, um die versteckten Schichten an Historie zu erkennen.

SPIEGEL ONLINE: Viele erwarten sich von Reisen Neues. Sie aber durchstreifen in Ihrem Buch über Paris nur das Quartier Latin und das Viertel Saint-Germain-des-Prés im 5. und 6. Arrondissement. Wieso?

Ortheil: Den Impuls für das Buch hatte ich nach den großen Attentaten. Damals sagten viele Pariser, der Terror könne das alte Paris mit seiner Tradition nicht zerstören. Also machte ich mich auf ins uralte Herz der Stadt, dem 5. und 6. Arrondissement. Ich wollte zeigen, was dieses Paris für Europa bedeutet, wollte die Vergangenheit in der Gegenwart zeigen. Die beiden Viertel stehen für das Zentrum der Moderne, an ihnen lässt sich ablesen, dass diese Stadt schon immer Avantgarde war.

SPIEGEL ONLINE: Die beiden Bezirke im "Paris, links der Seine", so Ihr Buchtitel, sind die ältesten der Stadt. Abgesehen vom römischen Amphitheater Arène de Lutece - woran kann man das noch erkennen?

Ortheil: Etwa an den vielen Fakultäten rund um Sorbonne, Collège de France und Collège des Bernardins, die dort seit dem Mittelalter sind - und für alle offen. Schon damals vertraten die theologischen Fakultäten der Collèges anti-scholastische Ansätze. Und heute bekommt man im Eingang einen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem alle Vorlesungen des Tages aufgelistet sind. Man könnte also etwas über Astronomie in China lernen und dann im Café des Collège des Bernardins in einem der größten ehemaligen Speisesäle der Stadt eine Pause machen. Grandios!

SPIEGEL ONLINE: Dem Rive Gauche mit den Intellektuellenzirkeln rund um Picasso oder Toulouse-Lautrec hat Woody Allen mit "Midnight in Paris" einen Film gewidmet. Wie fanden Sie den?

Ortheil: Der Film ist grauenvoll. Er hat nichts damit zu tun, wofür dieser Stadtteil steht. Ein langweiliger Versuch, nostalgisch zu sein. Nostalgie ist wirklich überhaupt nicht meine Sache. Sehnsucht nach Vergangenheit finde ich peinlich.

SPIEGEL ONLINE: Das Pendant von heute sind wohl eher die Viertel Belleville und Ménilmontant im Osten, nicht wahr?

Ortheil: Das ändert sich schon wieder. Ich war überrascht, wie viele junge Künstler im 5. und 6. präsent sind, mit vielen habe ich mich angefreundet. Diese Gegend als Zentrum der Künste reinkarniert sich in Wellen alle 20 Jahre, heute finden sich überall offene Ateliers.

ANZEIGE Hanns-Josef Ortheil:

Paris, links der Seine Insel Verlag; 320 Seiten; September 2017; 22 Euro

SPIEGEL ONLINE: Ihre erste Parisreise 1965 begann mit einem Erweckungserlebnis: Sie saßen in einem Café auf der Place de la Contrescarpe, schlugen Hemingways "Paris, ein Fest fürs Leben" auf und stellten fest: Das erste Kapitel spielt genau dort. Auch in Ihrem neuen Buch folgen Sie auf Ihren Streifzügen Hemingway und den Paris-Skizzen des Semiotikers Roland Barthes. Was lernten Sie von den beiden?

Ortheil: Vor allem das Beobachten. Beide haben nie fotografiert, sondern alles unterwegs mit Bleistift festgehalten, in Skizzen, Fragmenten - so wie ich. Sie sind für mich die Väter dieser Art der Wahrnehmung. Ich habe schon als Elfjähriger damit angefangen, auf Reisen mit meinem Vater an die Mosel und nach Berlin, dann auf dem Trip nach Paris. Im Prinzip ist mein Schreibmodus bis heute der gleiche wie damals, nur verfeinert.

SPIEGEL ONLINE: Also Notizbuch in der Hand, Stift in der anderen?

Ortheil: Ja, ich trage immer ein klassisches kleines Notizbuch bei mir. Ich beobachte so viel, dass mir fast schlecht wird, ich geradezu überquelle. Deshalb suche ich mir in regelmäßigen Abständen eine ruhige Ecke - das muss kein Café sein, eine Bank reicht. Alles aufzuschreiben geht rasend schnell, vielleicht 30 Minuten - je nach Modus in unterschiedlichen Farben.

SPIEGEL ONLINE: Und wofür stehen die Farben?

Ortheil: In Schwarz markiere ich das fortlaufende Gehen, das, was ich in einem Fluss wahrnehme. In Rot notiere ich einzelne Augenblicke und Personen. Und in Grün akustische Momente. Dafür ist auch das Smartphone wunderbar: Ich nehme regelmäßig Geräuschkulissen und Dialoge damit auf. Mein Medienfundus ist viel zu groß für so ein kleines Buch, eigentlich müsste ich das alles einmal als Ausstellung präsentieren.

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie auch mal ohne Notizblock unterwegs?

Ortheil: Zwei Tage könnte ich vielleicht aussetzen, aber länger wirklich nicht. Das wäre doch unheimlich langweilig. In meinem Kopf sammelt sich so viel an, das muss raus. So wie eine Hirnverklumpung, die Eindrücke aufzuschreiben gleicht einer Entleerung.

SPIEGEL ONLINE: Sie telefonieren jetzt von einem Café von Venedig aus. Was haben Sie heute schon aufgeschrieben?

Ortheil: In Rot habe ich mir eine absolute Besonderheit notiert: Die Vaporetti streiken - nichts geht mehr auf dem Wasser. Die Stadt ist in kompletter Diffusion. Die Touristen wissen nicht, was los ist, stehen in großen Gruppen herum und werden belehrt. So ein Moment ist wirklich rar.