Szene-Streifzug Hip-Hop-Hurra, Berlin!

Treffen mit: Mitgliedern der Graffiti-Crew 1UP, die mit ihren markanten, bis zu zehn Meter hohen Schriftzügen weit über deutsche Landesgrenzen hinaus bekannt ist.

Warum haben Sie gerade an diesem Giebel in Kreuzberg gesprüht? Dieses Dach ist direkt in unserem Kiez, wir haben schon früher oft auf diesem Rooftop gechillt und viele Sommernächte verbracht. Wir hatten dort ein altes Piece, das wurde gereinigt. Nun leuchtet dort ein frisches.

Welchen Bezug haben Sie zu diesem Ort? Die Gegend um den Görlitzer Bahnhof war früher das Zentrum unserer Aktivitäten. Heute wohnen wir alle im Prenzlauer Berg. Einer von uns hat damals in der Wiener Straße gewohnt und besagten Giebel gegenüber aus seinem Fenster sehen können. Zu dieser Zeit konnte man auf fast jedes Dach in Kreuzberg gelangen.

Sind Ihre Arbeiten legal? Legale Wände malen wir selten. Dafür sind den meisten von uns die Dosen zu schade. Viele Crews definieren sich über wilde Styles. Wir nicht. Wir setzen Aktionen um, die unmöglich erscheinen. Groß, viel, an krassen Plätzen. Meterhohe Schriftzüge in kürzester Zeit auf Wänden direkt an großen Hauptstraßen.

Wie sehen Sie den Görlitzer Park heute? Früher war der Görli so etwas wie unser Wohnzimmer. Die ersten Joints, Lagerfeuer, heiße Nächte, Schlägereien und Fußball. Heute ist die Gegend fest in der Hand von Touristen und Drogendealern. Die Wiese im Park ist schon lange nicht mehr grün. Daher unterstützen wir die Idee, dass der Park Naturschutzgebiet werden soll.