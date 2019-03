Unter europäischen Städten gibt es wirklich viele, die eine Reise wert sind. Doch wenn es um die Lebensqualität geht, macht eine von ihnen seit Jahren das Rennen: Wien. Die Beratungsgesellschaft Mercer hat Österreichs Hauptstadt zum zehnten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt.

Wien ist eine von acht europäischen Städten, die in der Top-Ten-Liste der Studie landeten. Auch Deutschland ist mehrfach vertreten.

Auf Platz zwei liegt Zürich, den dritten Platz teilen sich München, das kanadische Vancouver und Auckland in Neuseeland. Düsseldorf liegt auf Platz sechs, gefolgt von Frankfurt, Kopenhagen, Genf und Basel.

Insgesamt gibt es bei der Bewertung der Städte 39 Kriterien, darunter die politische Stabilität, die Kriminalitätsrate, Freitzeitmöglichkeiten oder die Luftverschmutzung. Auch der Wohnungsmarkt spielt eine Rolle. In Wien hat gefördertes Wohnen Tradition. Erst kürzlich beschloss die Regierung eine neue Bauordnung, mit der sie dem Mietenwahnsinn durch drastisch steigende Grundstückspreise entgegenwirken will.

Die Studie soll insbesondere internationalen Organisationen dabei helfen, die Bezüge von im Ausland tätigen Mitarbeitern festzulegen. Deutsche Städte schnitten vergleichsweise gut ab. "Die Kriminalitätsraten sind gering und die sozialen und politischen Verhältnisse sind stabil", sagt Mercer-Expertin Ulrike Hellenkamp.

München bietet darüber hinaus ein ausgezeichnetes Angebot an internationalen Schulen, eine gute städtische Infrastruktur sowie eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten - "ein Aspekt, der eine hohe Anziehungskraft auf jüngere Expatriates ausübt".

Europas große Hauptstädte Berlin (Platz 13), Paris (39) und London (41) können jeweils ihr Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholen, während Madrid (46) drei Plätze zulegte und Rom (56) einen.

Laut Mercer haben alle untersuchten US-Städte im aktuellen Ranking an Lebensqualität eingebüßt. Einzige Ausnahme ist New York, das um einen Platz auf 44 stieg. Die am besten bewertete US-Stadt ist San Francisco, das auf Platz 34 kommt.

Mehr zum Thema Bürgermeister Michael Häupl "Granteln gehört zum Charakter des Wieners"

Den letzten Platz der 231 berücksichtigten Städte nimmt die irakische Hauptstadt Bagdad ein, auf die Plätze davor kommen Bangui in Zentralafrika und die jemenitische Hauptstadt Sanaa.

Die Mercer-Studie ist nicht die einzige, die sich damit beschäftigt, wie sich der Alltag in Städten anfühlt. Auch das britische Magazin "Monocle" veröffentlicht regelmäßig ein Ranking der lebenswertesten Städte der Welt. 2018 stand in der Liste der 25 "most liveable cities" nach Jahren wieder eine deutsche Metropole ganz oben: München. Zu den Vorzügen Münchens zählten der Studie zufolge beispielsweise das viele Grün, die sauberen öffentlichen Verkehrsmittel und die sicheren Straßen.