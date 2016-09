Oktoberfest-Flucht München ohne Wiesnrummel - so geht's

Rosengarten in der Städtischen Baumschule Bischweiler Der Rosengarten in den Isarauen liegt so versteckt, dass ihn auch viele Münchner nicht kennen. Selbst Stadtführer Holder war erst zweimal hier und muss den Eingang suchen. Hinter einer Tür in einem unscheinbaren Gartenzaun öffnet sich ein kleiner botanischer Garten. In der Baumschule werden Flieder, Rosen und exotische Ziergehölze für die städtischen Beete gezüchtet. Inmitten der Blütenpracht dösen ein paar Senioren auf weißen Stühlen, Müßiggänger haben sich Hängematten zwischen Bäume gespannt.