Wahrzeichen Paris renoviert Eiffelturm für 300 Millionen Euro

Der Eiffelturm steht nicht nur für eine Stadt, er steht für eine ganze Nation. In den kommenden 15 Jahren will Paris 300 Millionen Euro in die Modernisierung seines Wahrzeichens fließen lassen. Das Geld soll unter anderem für den Anstrich des weltberühmten Monuments, für die Besucherbereiche sowie für Sicherheitsvorkehrungen ausgegeben werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Der Eiffelturm als Touristenmagnet solle ein "makelloses Schaufenster" der französischen Hauptstadt werden. Ziel sei es unter anderem, die Touristenströme besser zu steuern und damit auch Warteschlangen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Das soll im neuen Vertrag mit dem Betreiber festgeschrieben werden.

Konkret geplant sind außerdem eine Modernisierung des zweiten Stockwerks und einiger Fahrstühle. Erneuert werden soll außerdem die Lichtanlage, die den Eiffelturm bei Dunkelheit zu jeder vollen Stunde zum Glitzern bringt.

In den kommenden 15 Jahren sollen deswegen jährlich 20 Millionen Euro für das Wahrzeichen von Paris ausgegeben werden - das ergibt die Gesamtsumme von 300 Millionen Euro. Bislang waren es 13,7 Millionen Euro pro Jahr.

Der 324 Meter hohe Turm wurde zur Weltausstellung 1889 eingeweiht. Er zieht jedes Jahr etwa sieben Millionen Besucher an und ist damit das meistbesuchte Monument der Welt, für das Eintritt verlangt wird.

Erst im Herbst hatte Paris Pläne für die Schaffung einer Flaniermeile an der Seine veröffentlicht. Eine kilometerlange Strecke mitten in der City soll in eine verkehrsberuhigte Zone verwandelt werden.