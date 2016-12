Extrem-Ebbe Venedig sitzt auf dem Trockenen

In Venedig ist man ja extreme Pegelschwankungen gewohnt. Doch der aktuelle Wasserstand der Kanäle überrascht selbst die Bewohner der Lagunenstadt. Zwischen den alten Palazzo-Fassaden herrscht Ebbe - und zwar derartig Ebbe, dass die Tageszeitungen von einem "Rekord" der vergangenen Jahre sprechen.

Immerhin ist es fast neun Jahre her, dass sich das Wasser so stark zurückgezogen hat wie in diesen Tagen. 66 bis 70 Zentimeter unter dem Meeresspiegel habe das Niveau erreicht, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die niedrigsten Werte gab es im Jahr 1934. Damals lag der Pegel bei 121 Zentimeter unter dem Meeresspiegel.

Vor allem in den schmalen Kanälen Venedigs ist derzeit nichts als Schlick zu sehen - und die Fundamente der Stadthäuser, die normalerweise vom Wasser verdeckt sind. Die Gondeln liegen am Ufer auf dem matschigen Grund. Passanten machen Fotos von dem seltenen Phänomen.

Der Schiffsverkehr sei gefährdet, schreibt die Tageszeitung "Repubblica". Einige Linien der Vaporetti - die Wassertaxis der Venezianer - wurden bereits auf den Canal Grande umgeleitet, der immer noch Wasser führt. In den kleinen Seitenarme kann derzeit kein Boot navigieren.

Es handelt sich laut dem Seeamt um nichts Besonderes, dass sich die Ebbe auf die Wasserstraßen der Stadt auswirkt. Doch so stark sinke das Niveau eben selten.

Normalerweise hat Venedig eher ein Problem mit zu viel Wasser. Wenn das sogenannte acqua alta kommt, dann verwandelt sich der Markusplatz häufig in einen See. Allein im Januar und Februar 2016 hat es sieben mal Hochwasser mit einem Pegel von über 110 Zentimetern gegeben. Im 19. Jahrhundert, bevor die breiten Kanäle ausgehoben wurden, kam es in der Lagune häufiger zu Tiefstständen.

In Venedig hofft man nun darauf, dass das Wasser wieder steigt - Silvester steht vor der Tür, es sind viele Touristen in der Stadt. Laut der Gezeitenvorhersage sollen die Werte allerdings erst am Sonntag wieder ein normales Niveau erreichen.