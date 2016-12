Umstrittener Brauch Die Nacht der saufenden Santas

So ganz trauten selbst die Organisatoren der "Santacon"-Parade den Teilnehmern ihres Festumzugs nicht: "Der Weihnachtsmann verbreitet Freude. Nicht Schrecken. Nicht Erbrochenes. Nicht Müll."

Wer die Verhaltensregeln zur jährlichen Kneipentour der Weihnachtsmänner in New York liest, der ahnt, dass der lustig gemeinte Umzug schnell zum Saufgelage ausarten kann. Die Metropole und ihre Barbesitzer pflegen eine Hassliebe zur "Santacon", obwohl der einstige Spaß-Pub-Crawl vor kurzem zum gemeinnützigen Benefiz-Saufen umgewidmet wurde: Seit 2012 wird mit dem Gelage Geld für wohltätige Zwecke gesammelt.

200.000 Dollar (189.700 Euro) sind seitdem immerhin zusammengekommen, was für gute Presse sorgen sollte. Leider aber stehen dem stets auch Berichte über zu betrunkene, pöbelnde und in der Öffentlichkeit pinkelnde Weihnachtsmänner gegenüber. Kein Wunder also, dass an vielen Orten der Widerstand gegen die Torkel-Männer wächst. In New York, wo sich am Samstag rund 1000 Kostümierte zu einer improvisierten Parade mit anschließendem Gelage versammelten, gab es sogar reguläre Gegendemonstranten - und vereinzelte Handgemenge.

Der mittlerweile in mehr als 70 US-Städten und etwa auch in Hamburg, Stockholm, London, Paris und Shanghai gefeierte Brauch der Weihnachtsmann-Kneipentour geht zurück auf einen konsumkritischen Protest des dänischen Theaterkollektivs Solvognen. Mitglieder der Gruppe besetzten 1974 ein Kaufhaus in Kopenhagen, griffen Bücher und verteilten sie an Kunden, bevor die Polizei einschritt. Es war der Versuch, das Schenk-Fest symbolisch aus der Umklammerung des Kommerzes zu befreien.

1994 griff eine Gruppe in San Francisco die Idee auf andere Weise auf, als Weihnachtsmänner einen Ballsaal stürmten, durch Kaufhäuser zogen und eine Weihnachtsmann-Puppe an eine Straßenlaterne hängten. "Die Idee war, das Konzept von Weihnachten durcheinanderzubringen", sagte John Law, Mitgründer der ersten Aktion in San Francisco, dem "Daily Beast" 2014.

Besoffen statt besinnlich?

Das alkoholisiert und laut feiernd zu tun, liegt in angelsächsischen Ländern kulturell näher als hierzulande: Weihnachten, von christlichen Missionaren einst auf die Zeit um die Wintersonnenwende gelegt, um traditionsreichere heidnische Feste zu verdrängen, wird dort oft lebendiger gefeiert als Silvester.

Ausschweifende Parties gehören von jeher dazu - klar, schließlich geht es ja auch um eine Geburtstagssause. Besinnlich wird die ganze Sache erst ab dem Morgen des 25. Dezember: Heiligabend wird in der englischsprachigen Welt nicht als Teil des Weihnachtsfestes empfunden, sondern korrekterweise eben als die Nacht davor. Und bis die heiligen Tage wirklich beginnen, kann man den Knaben auch vorab schon einmal hochleben lassen.

Auf einem völlig anderen Blatt steht laut John Law das, was die Konsumgüterindustrie aus dem Weihnachtsfest gemacht hat: "Ich war neun, als mir klar wurde, was für ein, Haufen Mist die ganze Sache war. Sie logen Dich nur an! Für mich persönlich war das eine Methode, den Feiertag zu meinem zu machen und ihn Jesus Christus und (der Kaufhauskette) Macy's abzunehmen für eine Party, an der wir uns alle erfreuen konnten."

Viel scheint von dieser Idee 22 Jahre später allerdings nicht übrig geblieben zu sein. Außer der Party, versteht sich: Laut Santacon.info wird der Umtrunk inzwischen in 380 Städten und 51 Ländern der Erde zelebriert. Tendenz steigend - denn nicht nur zur Weihnachtszeit verbreiten sich die doofsten Ideen mit der höchsten Geschwindigkeit.