Pisa Schiefer Turm wird gerader

Vier Zentimeter gerader als noch vor 17 Jahren: Um so viel hat sich der schiefe Turm von Pisa aufgerichtet, wie die italienische Zeitung "Corriere della Serra" berichtet. Insgesamt habe das berühmte Wahrzeichen in der Toskana schon 45 Zentimeter seit Mitte der Neunzigerjahre geschafft, als die Rettungsmaßnahmen begannen.

"Es ist, als hätte sich der Turm um zwei Jahrhunderte verjüngt", sagt Salvatore Settis der Zeitung. Er ist einer der sogenannten Turmwächter, einer Gruppe, die den Zustand des 58 Meter hohen Wahrzeichens seit Jahren im Blick hat.

Und dass Pisas Marmorturm in den vergangenen Jahren bisweilen ganz schön alt aussah, daran erinnert sich Settis noch gut. Besonders brenzlich war die Lage am sogenannten Schwarzen Samstag im Jahr 1995. Damals neigte sich der Turm in einer Nacht um einen ganzen Millimeter - das war fast so viel wie der damalige Jahresdurchschnitt.

Zuvor hatten Experten es mit einer eher simplen Methode versucht: Sie fixierten ein Gegengewicht von 1000 Tonnen Blei am Fuße des Campanile. Tatsächlich schafften sie es damit zeitweise, einer weiteren Verschlechterung Einhalt zu gebieten.

Dann kam der Schwarze Samstag. Und eine weitere Maßnahme: Mit aller Vorsicht wurde unter der Nordseite des Turms schräge Löcher in den Boden gebohrt und dort Erdreich abgetragen. Der Boden sackte nach - und der Turm richtete sich nach Norden auf. Seit 2001 darf er wieder besichtigt werden.

Man habe stets versucht, die Neigung des Turms zu kompensieren, sagt Settis laut dem ´"Corriere"-Bericht. Die Hauptaufgabe habe aber darin bestanden, die Neigung zu bewahren - ohne den Einsturz zu riskieren. Und ohne zu riskieren, dass der konstante Fluss an Instagram-Fotos versiegt, die alle nur eins zeigen: einen Touristen, der scheinbar dem schiefen Turm aufhilft.