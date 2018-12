Surferstrände, Boutique-Hotels, Rooftop Bars Tipps für den perfekten Sydney-Trip

Zur Person Elfi Gilissen Elfi H. M. Gilissen, geboren 1969, lebt in Eindhoven. In Australien war sie erstmals 2000. Seitdem reist die studierte Übersetzerin fast jedes Jahr mehrere Wochen nach Down Under - auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Sie schreibt Bücher für den Reise Know-how Verlag.

Wie gelingt in Sydney der perfekte Start in den Tag?

Die Sydneysider sind fitnessverrückt, man kann sich ihr Lebensgefühl ganz einfach erjoggen. Also die Laufschuhe auspacken - und gleich morgens rauf auf den sechs Kilometer langen Küstenpfad von Bondi nach Coogee. Der ist dank diverser Steigungen anspruchsvoll, liefert aber eine grandiose Aussicht auf den Südpazifik.

Und wenn man lieber schwimmen geht?

Ab in den North Sydney Olympic Pool. Wer hier unter freiem Himmel seine 50-Meter-Bahnen zieht, kann die Harbour Bridge und Sydneys Skyline bestaunen. Bei Sonnenuntergang badet man hier in den bunten Lichtern des angrenzenden Vergnügungsparks.

Was darf man in Sydney wirklich nicht verpassen?

Das Opernhaus - aber bitte von innen! Auch wenn Sie kein Fan großer Arien sind, sollten Sie rechtzeitig vor Ihrer Australien-Reise das Programm studieren und Karten für ein Ballett, Konzert oder Musical in dem Wahrzeichen buchen. Gut zu wissen: Es gibt in dem Prachtbau des dänischen Architekten Jørn Utzon sogar Zirkusvorführungen, Kabarett und Popkonzerte. Günstigere Last-Minute-Tickets gibt es eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn für Studenten und für alle unter 30 Jahre.

Shopping in Sydney - wohin zum Geld ausgeben?

Die Ladenketten entlang der Pitt Street Mall können Sie links liegen lassen. Tolle kleine Klamottengeschäfte gibt es in der Oxford Street im Stadtteil Paddington. Wer Vinyl und neue Deko-Lieblinge sucht, findet sie in der Crown Street im Szeneviertel Surry Hills, am besten auf dem Abschnitt zwischen Devonshire und Albion Street. Schmuckstücke mit echten Perlen gibt es bei Paspaley am Martin Place - es ist der Laden des ältesten australischen Perlentaucher-Unternehmens. Extrem schön, extrem teuer.

Sydney ist ohnehin kein Low-Budget-Reiseziel. Wo kann man günstig übernachten?

Die Jugendherbergen sind schlicht, sauber und bezahlbar - und eine bietet sogar Hafenblick: das Sydney Harbour YHA im Stadtteil The Rocks. Ein eigenes Café sowie Pool und Mini-Kino gibt es im Sydney Central YHA. Und für Bahn-Nostalgiker sollte es das Sydney Railway Square YHA sein - dort schläft man in umgebauten Eisenbahnwaggons.

Noch schöner schläft es sich in Sydney aber ...

... im Dive Hotel am Coogee Beach. Von den schlicht gestalteten Zimmern haben einige Meerblick. Den müssen Gäste mit mehr als 300 australischen Dollar pro Nacht allerdings auch teuer bezahlen. Wer nicht in der Hochsaison reist, bekommt ein normales Zimmer für knappe 130 Dollar.

Hunger? Durst? Diese Adressen müssen Sie kennen:

Ein super leckeres Brekky - so nennen die Australier das Frühstück - gibt es im Blacksmith in der Chalmers Street. Hier ist das gesamte Interieur mit Kupfer beschlagen, nicht nur die Teekanne. Das Ambiente soll an die Zeit erinnern, als Sydney eine Strafgefangenenkolonie war. Auf den Teller kommen pochiertes Ei, Toast mit Speck und Röstis mit Guacamole oder rote Bete-Aufstrich.

- gibt es im Blacksmith in der Chalmers Street. Hier ist das gesamte Interieur mit Kupfer beschlagen, nicht nur die Teekanne. Das Ambiente soll an die Zeit erinnern, als Sydney eine Strafgefangenenkolonie war. Auf den Teller kommen pochiertes Ei, Toast mit Speck und Röstis mit Guacamole oder rote Bete-Aufstrich. Es gibt in Sydney unzählige Cafés , in denen perfekt gestylte Baristas ihren perfekt gebrühten Kaffee in die Pappbecher gestresster Großstädter schütten. Ganz ohne Hektik geht es dagegen in der Banquerie zu, einem Café im Szene-Viertel Pyrmont, wo die Gäste auf den Union Square blicken und Macarons und Sahnetorte verspeisen.

, in denen perfekt gestylte Baristas ihren perfekt gebrühten Kaffee in die Pappbecher gestresster Großstädter schütten. Ganz ohne Hektik geht es dagegen in der Banquerie zu, einem Café im Szene-Viertel Pyrmont, wo die Gäste auf den Union Square blicken und Macarons und Sahnetorte verspeisen. Ab ins Hotel - so nennt man in Australien die alten Pubs, in denen man auch gut und günstig essen kann . Im Paddo Inn gibt's das Snapper-Filet für umgerechnet 20 Euro oder ein Wagyu-Rumpsteak für 21 Euro. Ein paar Häuser weiter kommt herrlich knusprige Pizza aus dem Ofen der Italian Bar - mit rund 15 Euro ist sie vergleichsweise preiswert.

. Im Paddo Inn gibt's das Snapper-Filet für umgerechnet 20 Euro oder ein Wagyu-Rumpsteak für 21 Euro. Ein paar Häuser weiter kommt herrlich knusprige aus dem Ofen der Italian Bar - mit rund 15 Euro ist sie vergleichsweise preiswert. Die Trinity Bar in der Crown Street ist eine von diesen klassisch australischen Eckkneipe in Surry Hills. Sie müssen ja kein teures Steak ordern, sondern können sich für 10 Euro einen Burger oder Salat zusammenstellen.

Wohin am Abend?

In eins von Sydneys vielen Corner Pubs mit Live-Musik. Kaum ein Tourist verirrt sich in das Bald Rock Hotel in Rozelle, wo am Samstagabend und Sonntagnachmittag unentdeckte Talente auftreten. Auch toll: The Horse in Surry Hills. Hier gibt's gute Livemusik und kühles Craft-Bier.

Und von wo hat man nachts den schönsten Blick auf die Stadt?

Von der Rooftop Bar des Glenmore Hotel im Stadtteil The Rocks. Bei einem Pimms oder einem Pure Blonde Cider bestaunt man die Bürotürme des Central Business Disctrics - und das segelförmige Dach der Sydney Opera. Mein Favorit: die sich drehende O Bar im 47. Stockwerk des Australia Square Gebäudes. Zwar muss man hier 19 Dollar für einen Frosé berappen - das ist ein Eis-Cocktail aus Rosé-Sekt und frischer Grapefruit - aber der Sonnenuntergang ist unvergesslich.

Silvester in Sydney - wo ist der Start ins neue Jahr am schönsten?

Im Barangaroo Reserve, einer erhöhten Parkanlage im Hafen, in den Royal Botanic Gardens am Rande des Opernhauses oder auf einem Boot, das um Mitternacht durch die Bucht schippert. Allerdings sind die Tickets dafür schon Monate vorher ausverkauft - die Silvesternacht will gut geplant sein. Wer nichts gebucht hat, der sollte mit der Fähre nach Balmain East fahren und sich dort entlang des Wassers postieren - von da hat man die perfekte Aussicht auf das Feuerwerk.

Man hat Sydney nicht verstanden,...

...wenn man nicht mindestens einmal eine Partie Cricket oder Rugby im Sydney Cricket Ground am Rande des Vororts Paddington besucht hat. Die Fans treffen sich hier wie bei einem großen Familienpicknick, bei dem die Kühlbox voller Snacks nicht fehlen darf.

Bei Familien wird Australien immer beliebter. Wohin mit den Kids?

Rauf auf die Fähre und ab nach Manly! Am Strand können die Kleinen buddeln und Ältere das Surfen lernen. Die Hafenschiffe halten auch am Taronga Zoo. Hier unbedingt das Baumkänguru, das Schnabeltier und den Kaninchennasenbeutler besichtigen, die es - bis auf wenige Ausnahmen - nur in Australien gibt. Einen tollen Ausblick haben die Giraffen: Sie müssen nur ihren langen Hals in Richtung Hafen drehen und schauen direkt auf Opernhaus und Harbour Bridge.