Von Hamburg bis Kapstadt Die schönsten Designhostels weltweit

Günstige Unterkünfte für Rucksackreisende, nicht so spießig wie Jugendherbergen früher und nicht so teuer wie Hotels - das ist das Konzept von Hostels rund um die Welt. Doch was machen Backpacker, wenn sie älter werden, mehr Geld zur Verfügung haben und nicht mehr auf Mehrbettzimmer stehen?

Die Frage stellte sich irgendwann auch Kash Bhattacharya, der auf Madeira wohnt und den Reiseblog Budgettraveler.org betreibt. "Mit 39 bedeutete Reisen nicht mehr im billigsten verfügbaren Bett zu übernachten", schreibt er in seinem Buch "The Grand Hostels". "Ich will mehr als nur ein billiges Bett. Ich will ein Erlebnis." Er fing an zu recherchieren - in Blogs, in der Community von Instagram und Twitter.

Bhattacharya stellte fest: "Besonders bei Reisenden in meinem Alter, zwischen 30 und 39 Jahren, gab es den Trend 'jünger' zu verreisen. Sie wählten Hostels, von denen sie vorher dachten, deren Gäste wären 20-somethings."

Eine neue Sorte Designhostels war genau das, was diese Klientel suchte - mit einer Einrichtung, die gleichwertig mit der eines Vier- oder Fünf-Sterne-Boutiquehotels ist, und mit einer Auswahl an Doppel- und Einzelzimmern. Dazu Swimmingpools, hauseigene Galerien, Dachterrassen oder Kinosälen. Allerdings: Besonders günstig sind diese Hostels oft nicht mehr.

Bhattacharya hat bereits Bücher zu "Luxury Hostels of Europe" herausgegeben. Jetzt folgt im Die Gestalten Verlag mit "The Grand Hostels" eine weltweite Sammlung von interessanten höherpreisigen Hostels. Allerdings hat auch diese einen deutlichen Europa-Schwerpunkt. Die Fotos auf den 320 Seiten des Taschenbuches zeigen, wie individuell und kreativ die Gründer ihre neuen Hostels, die meist keine Ketten sind, gestalten. Zeitgenössisches Design - so sieht es aus.

Neben den Besprechungen der Hostels hat Bhattacharya auch ein paar Tipps zu - überwiegend europäischen - Städten wie Lissabon, Berlin, Amsterdam oder Kapstadt zusammengestellt. Er gibt Hinweise auf "Städte für Feinschmecker", "Urlaub im Grünen" und "Städte im Kommen" - etwa Olmütz in Tschechien, Haarlem in den Niederlanden, Bologna in Italien oder Tartu in Estland.

ANZEIGE Kash Bhattacharya:

The Grand Hostels Die schicksten Design Hostels der Welt by BudgetTraveller Die Gestalten Verlag; 320 Seiten; 29,90 Euro

Die Gestaltung des Buches jedoch bietet dem Leser nicht viel Hilfe bei Orientierung und Planung. Preise werden nicht genannt, nur eine (nicht aufgeschlüsselte) Euro-Zeichen-Skala soll eine Einstufung vermitteln. Ein Inhaltsverzeichnis gibt es nicht, so bleibt die Sortierung in Teilen unverständlich und wirr. Das Buch ist "nach unserem Gefühl für Flow aufgebaut", erklärt eine Verlagssprecherin. Informationen wie Webseiten und Adressen finden sich erst am Ende des Buches.

Wer aber erst mal ein Gefühl für die Vielfalt an individuellen und luxuriöseren Hostels bekommen möchte - oder Inspiration für die eigene Einrichtung sucht -, wird bei "The Grand Hostels" fündig.