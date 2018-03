Studie Wien ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität

Zum neunten Mal in Folge kann sich Wien in einer Studie als Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität behaupten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer. Auf Wien folgen Zürich auf Platz zwei sowie München und das neuseeländische Auckland auf Platz drei. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt laut Studie die lebenswerteste Stadt Deutschlands.

Zwei weitere deutsche Städte sind unter den Top Ten: Düsseldorf auf Rang sechs, Frankfurt auf Platz sieben. Wie schon im vergangenen Jahr befinden sich sieben der Top-Ten-Städte in Europa. Daneben sind Neuseeland und Australien mit Auckland (2) und Sydney (10) vertreten. Hinzu kommt Kanada mit Vancouver auf Platz fünf. Die Ränge acht bis zehn belegten Genf, Kopenhagen und Basel. Berlin landete auf Platz 13, Hamburg auf Platz 19..

Mercer untersucht für sein Ranking die Lebensqualität in 231 Großstädten in aller Welt. Berücksichtigt werden dazu 39 Kriterien, darunter die Gesundheitsversorgung, das Verkehrsangebot, die Luftverschmutzung, die Sicherheit und die politische Stabilität. Nur am Wiener Schnitzel oder der Donau liegt es also nicht, dass die österreichische Hauptstadt den Spitzenplatz seit Jahren behauptet. Mercer lobt unter anderem die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs und das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot

Auf den letzten Plätzen der Rangliste landen die irakische Hauptstadt Bagdad (Platz 231), die Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui (230), die jemenitische Hauptstadt Sanaa (229) und Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (228). Grund sind unter anderem politische Instabilität, Armut und das Klima.

Top Ten der lebenswertesten Städte 2018 Rang Stadt Land 1 Wien Österreich 2 Zürich Schweiz 3 Auckland Neuseeland 3 München Deutschland 5 Vancouver Kanada 6 Düsseldorf Deutschland 7 Frankfurt Deutschland 8 Genf Schweiz 9 Kopenhagen Dänemark 10 Basel Schweiz 10 Sydney Australien Quelle: Mercer.de

Die Studie richtet sich an Regierungen und Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Mercer wertet für die Untersuchung Daten unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Reisesicherheitsdienst International SOS aus. Zusätzlich befragen Mitarbeiter von Mercer in den einzelnen Städten Arbeitnehmer, die von einem Unternehmen in eine ausländische Zweigstelle geschickt wurden.

Im Video: Wien - Welthauptstadt des schönen Scheins