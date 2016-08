Schulerfolg und Karriere: "Nachhilfe ist meistens Unsinn"

Zur Person DPA Josef Kraus, geboren 1949, ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Als Schulpsychologe war er viele Jahre für den Regierungsbezirk Niederbayern verantwortlich, als Gymnasialdirektor hat er 22 Abiturjahrgänge entlassen.

SPIEGEL: Nach den Ferien beginnt für viele Schüler wieder eine extrem mühsame Zeit. Wie stark hängen aber Noten und der spätere Berufserfolg tatsächlich zusammen?

Josef Kraus: Wir haben in Deutschland viele Wege in die berufliche Bildung und ins Studium. Das Gymnasium ist nur einer davon. Schule verbaut einem nicht die Zukunft. Der spätere Studien- und Berufserfolg hängt statistisch gesehen sogar nur zu 50 Prozent mit den Schulnoten zusammen. Das ist nicht viel. Viele andere Faktoren spielen eine Rolle: Die Wahl der Fachrichtung ist entscheidend, Ausdauer und Durchhaltevermögen, die eigene Frustrationstoleranz. Aber auch begeisternde Lehrer. Und nicht zuletzt: Dass man den richtigen Förderern über den Weg läuft.

SPIEGEL: Viele Studienfächer haben einen hohen Numerus clausus, ein guter Studienplatz ist also häufig nur mit Spitzennoten zu haben. Wie viel Zeit raten Sie in Lernen und Nachhilfe zu stecken?

Kraus: Nachhilfe ist meistens Unsinn. Ich halte sie nur in wenigen Fällen sinnvoll: Wenn ein Lernrückstand da ist, weil in ein anderes Bundesland gewechselt wurde, nach langer Krankheit oder in einer schwierigen familiären Situation. Aber man kann ein Kind nicht mit Nachhilfe zum gewünschten Schulabschluss boxen - und sollte damit schon gar nicht im Grundschulalter anfangen. Nachhilfe muss die Ausnahme bleiben und nach zehn bis zwölf Wochen ein Ende finden. Alles andere ist nur Gewissensberuhigung für die Eltern. Von den 1,5 Milliarden Euro, die Eltern im Jahr etwa für Nachhilfe ausgeben, sind wahrscheinlich mehr als eine Milliarde in den Wind geschossen.

SPIEGEL: Woran merken Eltern, ob das Kind es sich zu leicht macht und noch Reserven besitzt oder schon an seinen Leistungsgrenzen angekommen ist?

Kraus: Auf drei Symptome sollten Eltern achten: Wenn das Kind schlechte Noten nach Hause bringt, aber vom Lernaufwand her eigentlich bessere haben müsste. Wenn es seine schulischen Pflichten arg vor sich her schiebt. Und wenn es morgens große Schulunlust bis hin zur Schulangst zeigt, mit Anzeichen wie schlechtem Schlaf, Übelkeit, Bauchschmerzen.

SPIEGEL: Was sollen Eltern dann tun?

Kraus: Dann sollte man mit dem Klassenlehrer reden, mit Beratungslehrern oder Schulpsychologen. Dahinter können falsche Arbeitstechniken stecken, soziale Konflikte, Mobbing oder eine Lernschwäche. Eltern sollten damit nicht allzu lange warten, sondern bald handeln.

SPIEGEL: Was heißt das konkret?

Kraus: Vor Weihnachten, bis zum Zwischenzeugnis kann man noch gut helfen, etwa die Schule oder Klassenstufe wechseln. Mein wichtigster Rat an Eltern aber lautet: Reduziert eure Kinder nicht auf die Rolle von Notenproduzenten. Zeigt ihnen, dass eure Liebe nicht von guten Noten abhängig ist.

