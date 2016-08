Schüler in den Sommerferien: "Eigentlich war alles ziemlich geil"

Sommerferien. Sechs Wochen lang frei. FREI! Aus Schülersicht eine endlos erscheinende Zeit, in der sich das Leben radikal verändern kann: Küsse auf Korfu, Tränen am Bahnhof, Sonnenbrand an der Ostsee - alles ist möglich.

Oder nichts. Die großen Ferien können auch anders sein, eine große Langeweile zum Beispiel. Nix los, kein Bock. Schon gar nicht auf Familie.

So oder so: Ganz plötzlich sind sie dann wieder um, die großen Ferien. Und eigentlich will auch keiner in der Schule so genau wissen, wie es bei den anderen war. Spätestens nach einer Woche ist dann eh alles wie immer. Fast.

Hier erzählen Schüler, was sie in den Ferien vorhaben oder bereits erlebt haben:

"Tagsüber im Bett rumgegammelt" Lena und Janina, beide 14:

"Wir verbringen eigentlich die ganzen Ferien zusammen. Zuerst reisen wir nach Schweden, und dann sind wir noch auf dem Darß an der Ostsee. Janina will außerdem noch in den Harz. Das ist für uns das Schönste an Schulferien: Zeit mit unseren Freunden verbringen zu können. Mit unserem Freundeskreis wollen wir dann auch noch kurze Trips durch Deutschland machen. Wir haben zum Beispiel vor, mit dem Fahrrad an einen großen See zu fahren und dann dort zu zelten - oder wir kommen wieder nach Hamburg zum Shoppen. Unser großer Plan für die Ferien ist aber, gemeinsam mit unseren Eltern auf einen Campingplatz zu fahren. Wir wollen sie überreden, dort Urlaub zu machen. Auf dem Platz könnten wir uns dann von ihnen trennen und einfach etwas weiter weg unsere Zelte aufschlagen. Das wäre das Beste für beide Seiten: gemeinsam wegfahren und trotzdem Ruhe voreinander zu haben." Michelle, 11:

"Ich bin mit meiner Mama viel schwimmen gegangen. Wir waren zum Beispiel an der Ostsee und im Freibad. Außerdem war ich im Kino und habe ein bisschen länger geschlafen. Und ich habe mich mit ein paar Freundinnen getroffen und bei ihnen übernachtet." Malte, 16:

"Mit meinen Eltern bin ich drei Wochen durch Italien gefahren. Ein Roadtrip mit dem Campingwagen, von Süden nach Norden. Jetzt bin ich mit einem Freund hier in Hamburg, um mir eine arabische Sportwagenrallye anzuschauen. Wir sind beide Carspotter, das heißt wir fotografieren Sportwagen und posten die Bilder dann bei Instagram. Deswegen habe ich mir in Italien auch die ganzen Autometropolen wie Maranello, Modena und Sant'Agata Bolognese angesehen. Ferrari, Lamborghini und Pagani sitzen da. Mein Traumauto ist ein Lamborghini Aventador, gerne in weiß." Johannes, 15:

"Zuerst war ich für zehn Tage in einem Jugendcamp der evangelischen Kirche. Das war in Büsum an der Nordsee. Es war zwar keine Pfadfinderfreizeit, aber wir haben trotzdem in Zelten geschlafen, Lieder gesungen und Lagerfeuer gemacht. Und wir sind zu ein paar Ausflügen aufgebrochen: Wir waren zum Beispiel in einer Seehundstation und sind mit einem Ausflugsschiff auf die Nordsee rausgefahren. Jetzt besuche ich mit meiner Familie meine Großeltern in Bergedorf." Teresa, 13:

"Den Großteil der Ferien habe ich mit meinen Freunden verbracht. Wir haben die Zeit zusammen genossen, weil ich bald für fünf Monate wegfliege - nach Kanada. Zum Beispiel waren wir im Holiday Park. Was mir da am meisten Spaß gemacht hat, kann ich gar nicht mehr sagen, eigentlich war alles ziemlich geil. Und wir mussten trotz der Ferien nicht lange anstehen und warten. Außerdem waren wir zusammen in der Stadt unterwegs und sind shoppen gegangen. Für Kanada brauche ich ja etwas Warmes zum Anziehen." Jacob, 15:

"In den ersten beiden Ferienwochen war ich mit meinem Bruder und unseren Eltern in Norwegen. Wir waren schon oft dort, mein Vater ist ein richtiger Norwegen-Fan, und ich bin es mittlerweile auch. Die Landschaft gefällt mir richtig gut, vor allem die Berge und Seen sind toll. Wir haben viel Zeit draußen verbracht, sind gewandert und Kajak gefahren. Die Region, in der wir waren, befindet sich nördlich des Polarkreises. Aber sonderlich kalt war es dort nicht, nur auf den Gipfeln. Unten in den Tälern waren die Temperaturen angenehm, da hat ein Pulli gereicht. Für die Schule habe ich noch nichts gemacht, aber ein paar Hausaufgeben muss ich bestimmt noch erledigen." Robin, 15:

"Ich war insgesamt drei Wochen im Urlaub – erst mit meiner Familie in Dänemark und dann vier Tage mit Freunden auf Fehmarn. Während der Zeit zu Hause bin ich abends weggegangen und habe tagsüber die meiste Zeit im Bett rumgegammelt, mit Freunden geschrieben und Serien geguckt - das Typische halt. Ich habe alles Mögliche geschaut: 'How I met your Mother', 'Game of Thrones' natürlich und 'Preacher' – das ist ne neue Serie auf Amazon. Darin geht es um einen verrückten Priester, der Superkräfte hat, früher ein Serienmörder war und jetzt versucht, gläubig zu werden und seine Seele zu reinigen. Es ist ziemlich abgedreht, aber wenn man auf Horror und Fantasy steht, kann ich die Serie echt empfehlen." Winnie, 15:

"Ich war drei Wochen in Amerika. Meine Familie und ich sind die Westküste mit dem Auto abgefahren. Wir sind zum Beispiel in L.A., Santa Barbara und Palm Springs gewesen. Es war megacool, wir hatten den Trip schon seit zwei Jahren geplant. Richtig krass war der Grand Canyon, und Los Angeles war auch megaschön. Natürlich habe ich auch ein Selfie mit dem Hollywood-Schriftzug gemacht." Sahra, 17:

"Ich arbeite die ganzen Sommerferien durch: Ich habe zwei Jobs in zwei Restaurants und nur donnerstags und freitags frei. Das Geld ist nicht in erster Linie für mich, sondern für meine Familie, die ich damit unterstützen möchte. Meine Mutter ist alleinerziehend und arbeitet viel. Ich will ihr einfach ein bisschen helfen. Ich habe noch einen großen Bruder, der in Braunschweig studiert, eine große Schwester, die auch studiert und einen kleinen Bruder. Meine Mama arbeitet in einer Apotheke, das will ich später auch machen. Bald fängt meine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin an." Alexandra, 18:

"Die Hälfte meiner Ferien verbringe ich in Kanada. Meine ältere Schwester wohnt seit acht Jahren in Manitoba, das ist an der Grenze zu den USA. In der Region ist der Internetanschluss sehr schlecht, deshalb können wir nur ganz selten mal skypen. Das letzte Mal habe ich sie vor mehr als einem Jahr gesehen. Seit anderthalb Jahren hat sie außerdem einen kleinen Sohn, deshalb werde ich in Kanada also vor allem fürs Babysitten zuständig sein. Aber ich kümmere mich auch um ihr Pferd und das ihres Chefs. Sie wohnt auf einer Farm, dort ist es ziemlich schön. Ich fliege sie jetzt schon zum vierten Mal besuchen. Obwohl die Menschen dort eigentlich Französisch sprechen, komme ich mit meinem Englisch dort ganz gut zurecht." Lina, 13:

"Ich habe 26 Cousins, die werde ich in den Ferien endlich mal alle sehen. Ein Teil meiner Familie kommt aus Marokko, und wir machen in den Ferien eine lange Rundreise, um die ganze Familie zu besuchen. Mit dem Flugzeug geht es nach Casablanca und dann quer durchs Land. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich spreche Arabisch und Französisch und habe große Lust auf die Zeit in Marokko: endlich mal gutes Wetter haben, am Strand liegen,shoppen gehen. Wir fliegen jedes Jahr im Sommer dorthin und verbringen auch fast die ganzen Ferien dort. Hätte das Schuljahr noch länger gedauert, wäre ich bestimmt irgendwann einfach nicht mehr aufgestanden. Ich hatte gar keine Lust mehr."

