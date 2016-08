Cartoons Scharfer Hase, tabulose Chantal

Wie rächt sich ein Vater am Finanzamt? Welche Kochsendungen sind gesund? Was hat ein Echo mit einer Flatrate zu tun? Antworten finden Sie in diesen Cartoons.

Peter Butschkow ist mit seiner Rockband einmal im Vorprogramm der Rolling Stones aufgetreten, hat was Richtiges studiert und ein ziemlich bewegtes Leben hinter und ohne jeden Zweifel vor sich. Vor allem aber hat er viele, viele lustige Cartoons gezeichnet, von denen der Lappan Verlag jetzt über 200 der besten in "Bier? - Gerne!" herausgebracht hat. Hier eine Auswahl: Fotostrecke





