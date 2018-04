SPIEGEL-Recherche zur Dieselaffäre Warum Bosch auspackt

Tageslicht sehen die Ermittler der Abteilung Diesel derzeit selten. Das Justizgebäude mit grauer Fassade und rostbraunen Fensterrahmen wird gerade aufwendig saniert. Viele Fenster und Türen sind zum Schutz vor Staub und gefährlichen Fasern mit dicken Planen und Folien verklebt.

Hinter der Bauverkleidung arbeiten sich die Strafverfolger immer tiefer ein in die Akten eines Falls, der zu einem der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Industriegeschichte werden könnte: des Betrugs von Millionen Dieselkäufern durch Autohersteller wie Volkswagen, Audi, Porsche oder Daimler.

Vergangenes Jahr hatten die Staatsanwälte gegen Mitarbeiter der in Stuttgart ansässigen Autobauer Porsche und Daimler Ermittlungsverfahren eingeleitet, noch in dieser Woche durchsuchten sie beim Sportwagenhersteller in Zuffenhausen Firmenzentralen und Privatwohnungen von Managern. Es geht um die Verschmutzung der Umwelt, die Umgehung von Gesetzen - und um die Frage, welche Rolle ein Konzern dabei spielte, der als Vorzeigeunternehmen der deutschen Wirtschaft galt: die 1886 gegründete Robert Bosch GmbH.

Acht Personen stehen derzeit im Visier der Strafverfolgungsbehörde. Die Staatsanwälte untersuchen, ob Bosch als Lieferant elektronischer Bauteile und Steuerungssoftware von der Manipulation der Dieselabgassysteme gewusst oder sogar daran mitgewirkt haben könnte. Unter dem Druck der Ermittler in Deutschland und den USA hat sich Bosch für eine riskante Doppelstrategie entschieden.

