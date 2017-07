Politiker ziehen Bilanz Abschied vom Bundestag - tut das weh?

2002 wird der Euro als neue Währung in Umlauf gebracht, der Satz des Jahres lautet "Es gibt nur ein' Rudi Völler". Gerhard Schröder wird zum zweiten Mal Kanzler, und Kristina Schröder gelangt über Platz neun der hessischen Landesliste der CDU ins Parlament.

Mir war früh klar, dass ich nicht mein ganzes Leben in der Politik verbringen möchte. Für mich ist ein Mandat etwas zeitlich Begrenztes. Ich bin mit 25 Jahren Abgeordnete geworden, mit 32 Jahren Ministerin. Es ist jetzt Zeit für etwas anderes.

Ich war die erste Ministerin, die im Amt ein Kind bekommen hat. Mit einem Säugling Spitzenpolitikerin zu sein war hart. Ich musste acht Wochen nach der Geburt wieder einsteigen, Abgeordnete haben kein Recht auf Elternzeit. Meine erste Tochter wollte viele Monate lang nachts alle zwei Stunden etwas zu essen. Am nächsten Tag saß ich in der Bundespressekonferenz vor 50 Journalisten, die dann gerne auch mal über meinen blassen Teint schrieben. Ich glaube, es ist für Frauen nicht schwerer, in die Politik zu kommen, als für Männer. Es ist auch möglich, Familie und Spitzenpolitik zu vereinbaren. Die Frage ist, ob man es unter den Bedingungen möchte.

Ich habe mir rausgenommen, mir mehr Zeit für die Familie zu nehmen als andere Minister. Es war trotzdem wenig. Ich wusste irgendwann: Wenn ich weiter meine Familie so selten sehe, werde ich das auf meinem Sterbebett bereuen.

