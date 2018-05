Abgesagter Literatur-Nobelpreis Die Skandalakte "Schwedische Akademie"

Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Dann drehen sich alle um und schauen zurück und staunen über die zerstörten Menschen und die zerstörte Ehre und überhaupt den moralischen Morast und fragen sich: Wie konnten wir glauben, dass das gut gehen könnte?

Das ist, kurz gefasst, die Geschichte der Schwedischen Akademie und des Nobelpreises für Literatur, eine bittere Farce, als wäre August Strindberg aus seinem Grab gestiegen, um zu sehen, wie sie sich die feinen Champagnerkelche an den Kopf werfen, die Gecken von der Akademie, die Strindberg, der große schwedische Hasser, nicht einmal hassen würde, so sehr würde er sie verachten.

Zwei Männer sind es vor allem, die im Zentrum der ganzen Affäre stehen, die den Preis zerstören könnte, der einmal der wichtigste der Welt war, goldenes Tamtam, das die Tür öffnet für all die Wichtigtuer, die sich mit solchem Ruhm schmücken wollen: Männer wie Horace Engdahl und Jean-Claude Arnault, zwei Gestalten, als hätte sie sich Strindberg ausgedacht, der sich wünschte, dass auf seinem Grab einmal ein Penis aus rotem Sandstein stehen würde.

Engdahl, 69, ist die Spinne im Netz, der langjährige Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, ein Manipulator wie Arnault, ein Alleskönner, der die Menschen fasziniert, durch seine Bildung, durch seine Reden, durch die Lieder, die er singt, in Schwedisch, in Russisch, bis in den frühen Morgen, und erst als er einmal anfing, Jazzlieder zu singen, erinnert sich der Verleger Svante Weyler, der Engdahl seit Studienzeiten kennt, wurde klar: Synkopen wenigstens kann er nicht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.