IS-Terror Der Hassmacher aus Hildesheim

Es war noch dunkel, als der Observationstrupp am Niederrhein in Stellung ging. Die Polizisten beobachteten ein unscheinbares Haus mit hellblauer Fassade in der Kleinstadt Tönisvorst. Hier sollte einer der gefährlichsten Islamisten Deutschlands wohnen.

Doch an diesem Dienstag im Februar des Jahres 2016 sahen die Beamten nur einen bärtigen Mann, der sich wie ein mustergültiger Familienvater verhielt. Um 7.40 Uhr rollte er die Mülltonne über die Einfahrt. Kurz danach packte er drei Kinder in den Opel Astra und fuhr zur Schule. Am Mittag holte er sie wieder ab. Harmloser ging nicht.

Am Ende des Tages stellten die Polizisten fest, dass der Mann seine Überwacher genarrt hatte. Ein GPS-Gerät, das zur Ortung unter dem Opel klebte, war verschwunden. Abgerissen, ohne dass die Beamten es mitbekamen.

Es sollte noch ein Dreivierteljahr dauern, bis die Sicherheitsbehörden genügend Belege gesammelt hatten, um Ahmad Abdulaziz Abdullah A. alias "Abu Walaa" festzunehmen.

Sie konnten Informanten in sein Umfeld einschleusen und ehemalige Weggefährten als Zeugen gegen ihn gewinnen. Es gelang ihnen, seine scheinbar harmlose Moschee zu schließen, die in Wirklichkeit ein Hort des Hasses war, und so womöglich noch Schlimmeres zu verhindern.

