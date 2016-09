Ritalin und ADHS "Sie sagten, wir würden unserem Jungen Drogen geben"

Sie erinnert sich genau an den Moment vor zwölf Jahren, als sie mit ihrem Sohn am Küchentisch saß und das Radio lief. Eine Stimme sang: "Ich finde es irgendwie witzig, ich finde es irgendwie traurig: Die Träume, in denen ich sterbe, sind die besten, die ich je hatte." Christine Barth hatte bis dahin kaum hingehört (Namen der Familie geändert). Dann sagte ihr Sohn Philipp: "Mama, genauso fühle ich mich auch. Es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre." Der Zehnjährige hatte seiner Mutter schon vorher erzählt, dass er sich traurig und leer fühle. Sie hatte versucht, es wegzuschieben. Aber nun erzählte ihr Jüngster, dass er daran dachte, sich umzubringen.

Christine Barth und ihr Mann Mathias machten sich Vorwürfe. Sie glaubten, bei der Erziehung versagt zu haben, sie hatten Angst um ihren Jungen. Dann suchten sie mit Philipp einen Kinderpsychiater auf. Der Arzt sprach mit dem Jungen und den Eltern. Er sagte ihnen, dass Philipp an Depressionen leide.

Und dass die Krankheit vermutlich durch eine unbehandelte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) entstanden sei. Die Nachricht war für die Eltern ein Schock.