Hitlers Diätköchin Constanze Manziarly "Der F. hat gut gegessen"

Sie ist sogar in die Filmgeschichte eingegangen, auch wenn ihr darin nur ein recht kurzer Moment vergönnt ist: In dem Spielfilm "Der Untergang" (2004) mümmelt ein greisenhafter Adolf Hitler, dargestellt von dem Schauspieler Bruno Ganz, am 30. April 1945 im Führerbunker einen letzten Teller Pasta mit Tomatensoße. Anschließend bedankt sich der Despot artig bei seiner Köchin: "Das war sehr gut, Fräulein Manziarly." Die Frau gab es wirklich. Gemeint ist Constanze Manziarly, die den magenkranken Hitler ab März 1944 mit Schonkost bekochte. In den letzten Monaten des Krieges war sie Teil von Hitlers Hofstaat und verbrachte fast jede Mahlzeit und viele nächtliche "Teestunden" mit dem obersten Nazi. Doch für Historiker blieb sie bislang ein Phantom.

So scheiterten die Hitler-Biografen Joachim Fest und Ian Kershaw in ihren Werken bereits bei dem Versuch, Manziarlys Namen richtig zu schreiben. Erst dem Innsbrucker Heimatforscher Stefan Dietrich ist es in einem wissenschaftlichen Aufsatz jetzt gelungen, die reale Person hinter Hitlers rätselhafter Mitbewohnerin in der Wolfsschanze oder später im Führerbunker sichtbar werden zu lassen.

Dietrich hat die hochbetagte und inzwischen verstorbene Schwester Manziarlys ausfindig gemacht, in deren Besitz sich 13 handgeschriebene Briefe von Hitlers Diätköchin befanden. Die Schriftstücke zeugen von einer Zermürbten, die für den Diktator und andere Nazigrößen pausenlos im Kochtopf rührte.In einem Brief vom 28. August 1944 klagte die damals 24-Jährige trotz ihrer Jugend bereits über eine angegriffene Gesundheit. "Unkontrollierte Ernährung, auch das viele Abkosten" nagten an Manziarlys Konstitution. In unmittelbarer Nähe zur Nazielite geriet sie zwangsläufig unter Stress: "Man stößt auf ungeahnte Schwierigkeiten, die ich nicht berichten kann. Immer m. 1 Fuß im Grabe, nicht übertrieben!", schrieb sie ihrer Schwester.

