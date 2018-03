Wahl in Ägypten Das Schattenreich des Präsidenten Sisi

In den Jahren nach dem Aufstand in Ägypten und insbesondere nach dem Ende der Mursi-Regierung hat sich das Land in Richtung einer Art Polizeistaat entwickelt: Die Führung möchte weitere Destabilisierung verhindern und versucht deshalb, so viel Kontrolle wie möglich auszuüben. Es ist nicht mehr so einfach, Fotos wie während des Aufstandes zu machen, als viele Menschen auf Veränderung hofften. Allerdings kann man zum Beispiel während der Wahlen gut Polizei oder Militär fotografieren, um die Sicherheits-Situation zu dokumentieren.