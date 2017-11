Unterschätztes OP-Risiko So gefährlich ist es, wenn Patienten plötzlich verwirrt sind

Margarethe Olsen, 89, eine zierliche Dame mit schlohweißem Haar, liegt zugedeckt in ihrem Bett auf der Orthopädiestation des Uniklinikums Münster. Vor rund zwei Wochen haben Chirurgen ihre künstlichen Hüftgelenke erneuert, die hatten sich gelockert.

Die Operation hatte Olsen, die eigentlich anders heißt, gut überstanden, aber am Tag danach, auf der Intensivstation, war sie plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Unbedingt wollte sie aufstehen, sofort, nur mit Mühe konnten die Pfleger sie zurückhalten. Olsen wusste nicht mehr, wo sie war, sie redete wirr und hörte offenbar Stimmen. "Es war wie am Telefon, wenn man den Hörer abnimmt", erzählt sie heute. "Ich habe gedacht: Da stimmt was nicht."

Es war kein Anfall plötzlichen Irrsinns, der sich da Olsens bemächtigt hätte. Sie litt vielmehr an einem postoperativen Delir. Diese Art von Delir hat nichts mit Alkohol zu tun, es ist ein Zustand tiefer Verwirrung, der vor allem ältere Menschen nach einer Operation oder bei einer schweren Krankheit befallen kann - und zwar erschreckend häufig: Je nach Vorerkrankungen und Art der Behandlung bekommen Studien zufolge 20 bis 80 Prozent der chirurgischen Patienten über 65 ein Delir.

Der griechische Arzt Hippokrates (um 400 v. Chr.) kannte diesen Zustand; er beschrieb die Delirierenden so: "Sie fuchteln mit den Händen in der Luft umher, zupfen auf der Bettdecke Flusen und pflücken Spreu von der Wand." All diese Zeichen seien "ungünstig". Manche Patienten schreien stundenlang, versuchen, Infusionsschläuche herauszureißen, beißen, irren nachts umher. Andere liegen ruhig im Bett, können aber keinen klaren Gedanken fassen.

