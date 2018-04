Ärzte warnen Schwangere Wie gefährlich sind Ibuprofen und Paracetamol für das Kind im Mutterleib?

Es gibt keine Beweise, dass es sich so zugetragen hat. Aber es könnte sich so zugetragen haben. Tausendfach, zehntausendfach vielleicht, allein in Deutschland.

Angenommen also, eine junge Frau wacht eines Morgens mit Kopfschmerzen auf, der Nacken ist verspannt, alles tut weh. Sie kann nicht zu Hause bleiben, muss an diesem Tag unbedingt zur Arbeit, muss funktionieren.

Die Frau ist schwanger, gerade erst, man sieht noch nichts. Darf sie ein Schmerzmittel schlucken, am besten Ibuprofen, den Wirkstoff, der ihr immer so gut hilft?

Im Beipackzettel steht: "Wenden Sie sich an Ihren Arzt." Der würde wahrscheinlich sagen, was allgemein als Konsens unter Ärzten gilt: Natürlich sollte man in der Schwangerschaft Medikamente möglichst vermeiden. Aber Ibuprofen und Paracetamol sind altbewährte, gut untersuchte Mittel.

Wenn er dann, wie viele Ärzte, auf der von der Charité betriebenen und vom Bundesgesundheitsministerium und von der AOK geförderten Website embryotox.de weiter nachforschte, fände er dort die Information, es gebe "beim Menschen keine ernsthaften Hinweise" auf Fehlbildungen am Anfang der Schwangerschaft. Ab dem sechsten Monat könne Ibuprofen für das Kind zwar gefährlich werden, aber so weit ist es ja in diesem Fall noch nicht.

In den nächsten Tagen bekämpft die Frau deshalb morgens und abends ihre Pein mit einer weißen Tablette.

Liebe Leserin, lieber Leser,

