Heim ins AfD-Reich Björn Höcke kommt zurück

Am Tag nach der Bundestagswahl war der Terminkalender von Alice Weidel und Alexander Gauland randvoll mit Pressekonferenzen und Gremiensitzungen. Trotzdem fanden die beiden Spitzenkandidaten der AfD noch Zeit für einen ganz besonderen Termin: ein Treffen mit Björn Höcke. Weidel und Gauland wählten dafür ausgerechnet ein Stammlokal des von der AfD so verachteten Polit-Establishments: das Restaurant Habel am Reichstag, einen beliebten Treffpunkt für Politiker und Journalisten im Berliner Regierungsviertel.

Offiziell will die AfD-Bundesspitze den Thüringer Rechtsausleger wegen seiner völkischen Tiraden aus der Partei werfen; ein Ausschlussantrag liegt seit Monaten bei einem Schiedsgericht. Doch Gauland hat andere Pläne. Dass er und Weidel unmittelbar nach der Wahl ausgerechnet mit Höcke öffentlich speisten, kann als Signal gelten.

Seit die Rechtspopulisten bei der Bundestagswahl 12,6 Prozent holten, traut sich die AfD-Führung um Gauland, einen unverhohlenen Rechtskurs einzuschlagen. Nun ist es nicht mehr nötig, sich den Anstrich einer gemäßigten, rechtskonservativen Partei zu geben, um bürgerliche Wähler nicht zu verschrecken.

Das gemäßigte Lager ist durch den Abgang von Frauke Petry geschwächt, doch bislang tröpfeln nur wenige ihrer Anhänger aus der Partei. Jetzt hält Parteivize Gauland offenbar den Moment für gekommen, Höcke auch formal wieder heim ins AfD-Reich zu holen.

