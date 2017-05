Reise in die Provinz Dieses Dorf ist Deutschland

Vor Kurzem bin ich noch einmal in das Dorf gefahren, in dem ich aufgewachsen bin. Albersdorf, mein Dorf. Hier habe ich Fußball gespielt und den ersten Kinofilm gesehen, den ersten Rausch und den ersten Liebeskummer überstanden, den Führerschein gemacht. Helmut Schmidt war Kanzler. Die SPD lag bei über 40 Prozent, im Bundestag in Bonn saßen drei Parteien. Alte Bundesrepublik. Albersdorf ist ein Dorf im Landkreis Dithmarschen, am Rande Schleswig-Holsteins, am Rande Deutschlands; eigentlich, so kam es mir damals vor, am Rand von allem.

1987 ging ich weg. Ich wollte in die Stadt, egal, in welche, vor allem aber wollte ich weg aus Albersdorf. Alles schien mir zu klein, zu aufgeräumt, zu eng. Möglich, dass ein wenig Hochmut dabei war: Das, was mich interessierte, gab es hier nicht; das, was es gab, interessierte mich nicht.

Seither war ich nur noch gelegentlich dort, um meine Eltern zu besuchen. Meine Mutter, die einmal im Jahr nach Berlin fuhr, um Ausstellungen zu sehen und Museen zu besuchen. Und meinen Vater, der nicht nach Berlin fuhr und der auf manches schimpfte: auf die angebliche allgemeine Verwahrlosung, auf die Politiker. Zwei Welten gab es für ihn: das richtige Leben, das dort war, wo er wohnte - und das falsche, in dem über Gleichberechtigung, Asylrecht und Genderfragen gestritten wurde, Dinge, die für ihn keine Bedeutung hatten. "Das, was ihr im SPIEGEL schreibt", sagte er häufig, "interessiert doch keinen." Dann tauchte die AfD auf. Plötzlich gab es viele wie meinen Vater, die haderten und schimpften. Dorf ist ein Thema geworden, ebenso Provinz. Die AfD holt dort ihre besten Ergebnisse, Trump wurde auf dem Land gewählt. "Auf dem Land", also dort, wo ich herkomme, wohnen Modernisierungsverlierer und Abgehängte, so wird es jedenfalls behauptet.

