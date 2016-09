Schweiz-Connection Die anonymen Gönner der AfD

Der Abend auf dem Ausflugsdampfer "Spree-Comtess" war perfekt choreografiert. Zuerst wurden die Gäste unter Deck geführt und mit Bier und Wurstbrötchen verköstigt. Dann heizte ein junger Moderator dem meist älteren Publikum mit derben Sprüchen über die "merkelsche Masseneinwanderungspolitik" ein. Als der Kahn das Berliner Regierungsviertel passierte, begann der tschechische Expräsident Václav Klaus seinen Vortrag - der Höhepunkt des Abends. Unter dem Jubel der Zuhörer wetterte Klaus, neuerdings ein Star der Neuen Rechten, gegen "politische Korrektheit", "Massenmigration" und "Klimaalarmisten".

Die Schiffstour am Mittwoch klang nicht nur verdächtig nach den Rechtspopulisten der AfD, sie wurde auch von deren Unterstützern organisiert.

Als Veranstalter trat der "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" auf. Der Klub führte zuletzt kostspielige Wahlkampfaktionen für die AfD durch. Vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und jetzt Berlin ließ der Verein millionenfach seine Gratiszeitung "Extrablatt" in Briefkästen werfen, in der er offen zur Wahl der AfD aufrief. Er organisierte auch Plakatkampagnen, unter anderem mit dem Slogan: "Damit Deutschland nicht zerstört wird! Jetzt AfD wählen".

Bislang verschwieg der Verein, wer hinter den Kampagnen für die Rechtspopulisten steckt. Medien und Politiker anderer Parteien rätselten, wer die finanzstarken Sponsoren der AfD sein könnten. Die Partei selbst weist stets jegliche Verbindung zu dem ominösen Klub zurück. Seit der Spreefahrt vom Mittwoch gibt es eine Spur - sie führt in die Schweiz.