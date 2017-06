Rechtspopulisten Alternative für Russlanddeutschland  

Es ist schon spät, als die AfD Baden-Württemberg ihren Stammtisch zur Flüchtlingskrise beendet. Peter Braun schlendert hinaus in die Dunkelheit und steigt in seinen Wagen. Nachts durch Pforzheim zu laufen sei gefährlich, erklärt er und zeigt auf einen dunkelhaarigen Passanten. "Solche Männer" gebe es jetzt überall in der Stadt, sie schauten den Frauen so seltsam hinterher, man müsse vorsichtig sein. "Wir Deutschen fühlen uns hier wie eine Minderheit", sagt Braun.

Die Ironie dieses Satzes scheint dem 57-Jährigen gar nicht aufzufallen: Braun stammt aus Tadschikistan, er ist als Jugendlicher nach Deutschland gekommen und hat oft erlebt, wie seine neuen Nachbarn ihn und seine Familie argwöhnisch beäugten. Aber das ist lange her. Braun gehört jetzt dazu. Die anderen nicht.

Wie Braun leben rund drei Millionen ehemalige Bürger der Sowjetunion im Bundesgebiet. Bisher bildeten sie eine unauffällige Minderheit, die allerdings mit ihrer Identität hadert: In der UdSSR fühlten sie sich wegen ihrer deutschen Herkunft als nicht zugehörig und in der Bundesrepublik wegen ihrer russischen Vorgeschichte oft nicht richtig akzeptiert. Viele wählten die CDU, aus Dankbarkeit gegenüber Helmut Kohl, der sie mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs ins Land gelassen hatte.

Das ändert sich seit einiger Zeit. Im Wahljahr 2017 haben die Parteien die Russlanddeutschen als Zielgruppe entdeckt. Denn die politischen Loyalitäten in ihrem Milieu lösen sich auf, nicht nur bei Peter Braun, der die CDU nach vielen Jahren verlassen hat, um der AfD beizutreten. Viele Aussiedler stören sich an der Flüchtlingspolitik Angela Merkels. Sie hadern mit der westlichen Kritik an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Etliche haben ein tiefes Misstrauen gegenüber der deutschen Öffentlichkeit entwickelt.

