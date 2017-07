Afghanistans junge, liberale Elite "Du riechst nach Blut. Küss mich"

Shaharzad Akbar redet über den Hass, den sie verspürt und den sie überwinden will. Sie sitzt in ihrem Haus in Kabul, von der Straße aus Sicherheitsgründen durch zwei Stahltore getrennt. Sie ist 29 Jahre alt, trägt ein bunt besticktes Beduinenkleid über der engen Jeans. In Oxford hat sie Entwicklungsforschung studiert.

Im Januar haben die Taliban einen ihrer besten Freunde ermordet: Abdul Ali Shamsi, den stellvertretenden Gouverneur von Kandahar, er war kaum älter als sie. Er hatte an jenem Tag diplomatischen Besuch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten empfangen. Die Bombe war in dem Sofapolster des Gouverneursbüros versteckt. 13 Menschen starben.

Gemeinsam haben Shamsi und Akbar einst die Gruppe "Afghanistan 1400" mitbegründet, eine Bewegung junger, gut ausgebildeter Afghanen, die sich dafür einsetzen, den Bürgerkrieg zu beenden. Ausgerechnet am Tag der Ermordung ihres Freundes, sagt Akbar, habe auch ein junger Sprecher der Taliban am Treffen der Bewegung teilgenommen.

"In diesem Moment hasste ich diesen Typen aus tiefstem Herzen, weil es ja die Taliban waren, die meinen Freund getötet hatten", sagt Akbar, "aber genau darum geht es: Wir müssen aufhören zu hassen."

