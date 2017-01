Agentenaffäre Die große Verschwörung

Als das Verfahren in Saal 18 des Landgerichts Schwerin im November begann, schien der Fall überschaubar: Ein Beamter im Landeskriminalamt (LKA) Mecklenburg-Vorpommern hat sich, so die Anklage, bestechen lassen, Geld gegen nützliche Informationen auch aus dem Polizeicomputer. Nichts deutete darauf hin, dass sich der Prozess in der Provinz zu einer Affäre ausweiten könnte, in die der Bundesnachrichtendienst (BND) ebenso verstrickt ist wie ein ehemaliger Bundesanwalt.

Auffällig waren lediglich die beträchtlichen Summen, die die Berliner Unternehmensberaterin Christina Wilkening dem Kriminalhauptkommissar Heinz-Peter Hahndorf seit 2008 gezahlt haben soll: Mehr als 300.000 Euro Schmiergeld für Informationen über Personen, Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren oder Halterangaben aus dem Zentralen Verkehrsinformationssystem. Die Daten verwertete sie für ihre Klienten.

In der Anklage erscheint Wilkening, 69, als smarte Nachrichtenhändlerin. Fünf- bis sechsstellige Honorare soll sie von Geschäftsleuten für Informationen über Konkurrenten und Kontakte zu Ermittlungsbehörden kassiert haben. Eine schillernde Frau mit besten Verbindungen in Halb-, Schein- und Geheimdienstwelten, die in der Agentenszene bekannt ist, weil sie schon seit Jahren mit Nachrichten dealt - auch mit solchen, die gar keine sind.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.