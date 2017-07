Vanille-Boom Ein Zaubergewürz, wertvoller als Silber

Bleiswijk, ein unscheinbares Städtchen nahe Rotterdam. Hier reiht sich ein gigantisches Gewächshaus an das andere, es ist eine abgeschottete, künstliche Welt aus Glas und Hightech, in der es nie zu warm, zu kalt, zu feucht oder zu dunkel wird. Auf industrielle Weise wachsen hier Tonnen über Tonnen Zucchini, Paprika und Auberginen, selbst Bonsaibäume und Bambus.

Mittendrin steht ein Gewächshaus, das anders ist. Wageningen University & Research, ein Ableger der berühmten Landwirtschaftsuniversität von Wageningen, entwickelt hier auf 15.000 Quadratmetern das Treibhaus der Zukunft. Es soll nachhaltiger werden, emissionsfrei - und rentabler.

Im Forschungsgewächshaus untersuchen Spezialisten, was LED-Rotlicht mit Tomaten macht (spart Energie und verdoppelt den Vitamingehalt) oder wie hilfreich sensorbestückte Roboter bei der Früherkennung von Krankheiten sind (weil sie 24 Stunden am Tag im Dienst sind, erwischen sie Schädlinge, bevor diese zum Problem werden). Und sie fahnden nach neuem Leben für die Treibhäuser: lukrativen Gewächsen, die sich der Aufzucht unter Glas bislang widersetzten.

Ein heller Flur, links vier Meter hohe Gurken auf Kokossubstrat, dann erreicht Filip van Noort, 50, seine Forschungsparzelle. Er ist sichtlich stolz auf das, was in diesem Raum üppig gedeiht. "Das ist Pionierarbeit", sagt er. Von seinen Vorgängern in der Welt ist jeder einzelne gescheitert, er nicht. Hier, auf rund 150 Quadratmetern, päppelt er die Königin der Gewürze: Vanille.

