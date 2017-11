Künstliche Intelligenz Wie Japan den Roboter neu erfinden will  

Tomoaki Kasuga, 61, erinnert sich noch genau an seinen letzten Arbeitstag bei Sony. Er dachte nur daran, möglichst schnell selbst eine Firma zu gründen und eigene Roboter zu entwickeln. Seine Bosse bei Sony, das spürte er seit Langem, interessierten sich kaum noch für Aibo, den Roboterhund, den Kasuga mitentwickelt hatte.

Das war 2001, fünf Jahre später stellte der japanische Elektronikhersteller die Produktion des Aibo ein. Fortan war Sony mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Niedergang als Kultmarke. Nach und nach zog sich das Unternehmen auch aus der Herstellung von Laptops und Flachbildschirmen zurück.

Japan war einmal das "Roboter-Königreich" - so ein Buchtitel. Doch in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten verloren auch andere japanische Konzerne ihren Ehrgeiz, Roboter für Unterhaltungszwecke zu entwickeln: Autobauer Toyota besitzt zwar Zweibeiner, die Trompete oder Geige spielen - aber auch um die wurde es still. Asimo, der Roboter von Konkurrent Honda, macht höchstens noch mal von sich reden, wenn er ausländischen Staatsgästen die Hände schüttelt.

Zwar produzieren die Japaner nach wie vor Armeen von Industrierobotern - Spezialhersteller wie Fanuc oder Yaskawa gehören zu den Weltmarktführern. Doch der japanische Traum, dem auch Ex-Sony-Mann Kasuga anhängt, schien ausgeträumt: Roboter zu ertüfteln, die auf zwei oder vier Beinen gehen und Menschen im Alltag begleiten. Nun meldet sich ausgerechnet Sony als Roboterwerkstatt zurück.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.