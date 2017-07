Eine schwule Liebesgeschichte "Wir haben uns nie versteckt"

John Günther, 81, wurde in einer Baptistenfamilie in Schwaben geboren und studierte an der Kunstakademie Stuttgart. Er ist Maler und hat als Grafiker für Werbeagenturen gearbeitet. Alfred Kaine, 88, stammt aus einer amerikanisch-jüdischen Familie in Philadelphia. Er arbeitete als Pianist am Staatstheater Stuttgart, später wurde er Repertoire-Manager bei der Deutschen Grammophon in Hamburg, wo beide bis heute leben.

SPIEGEL: Herr Günther, Mr Kaine, wir wollen Sie als Zeitzeugen befragen. Wie haben Sie davon erfahren, dass der Bundestag die Ehe für alle verabschieden will?

Günther: Wir waren im Urlaub in Schleswig-Holstein und hörten es im Radio. Es gibt da ein Café, in dem wir immer gefrühstückt haben. Die Besitzerin hat uns sofort zwei Sektgläser hingestellt. Und für sich auch eins. Und dann hat sie gesagt: Darauf müssen wir anstoßen. Endlich, sagte sie.

SPIEGEL: Und was haben Sie empfunden, als der Bundestag ein paar Tage später das Gesetz beschlossen hat?

Günther: Wir waren beide sehr erfreut über diese große Mehrheit. Und wir haben die Abgeordneten in der Union bewundert, die sich gegen das alte Parteidogma gestellt haben. Wie schön, dass es in der CDU Leute gibt, die sich nicht anpassen und unterordnen. Frau Merkel wiederum ...

Kaine: Sie sprach etwas wabbelig. War sie plötzlich dafür? Und dann doch wieder dagegen? Das machte mich misstrauisch.

SPIEGEL: Haben Sie gesehen, wie der Grünenabgeordnete Volker Beck im Bundestagsplenum gefeiert hat?

