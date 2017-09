Niki Lauda und Air Berlin "Wer am Catering spart, hat schon verloren"

Er wartet im Café Imperial, im vornehmen 1. Wiener Bezirk, rote Kappe, das Handy in der Hand. Das Café ist sein Frühstücksraum, wann immer er in Wien ist; ein Schnittlauchbrot, eine Melange, mehr braucht Niki Lauda morgens nicht.

Es ist der Tag der Entscheidung. In Berlin tagt an diesem Donnerstag der Gläubigerausschuss, der über die Zukunft der insolventen Air Berlin Group berät. Es ist auch eine Entscheidung über Niki, die Fluggesellschaft, die Lauda 2003 gegründet hat und die er acht Jahre später an Air Berlin verkaufte - und eine Entscheidung darüber, wie Niki Lauda, dreifacher Formel-1-Weltmeister, fünffacher Vater, inzwischen 68 Jahre alt, die kommenden Jahre verbringt.

Lauda hat gemeinsam mit Condor ein Angebot abgegeben. Er will 38 Flugzeuge kaufen, die Condor-Mutter Thomas Cook soll sie füllen. Lauda will Urlauber nach Mallorca fliegen, klassisches Chartergeschäft. Es wäre Laudas Rückkehr in die kommerzielle Luftfahrt.

Aber warum? Eigentlich, sagt Lauda, habe ihn die Niki nicht mehr interessiert.

