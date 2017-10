Schmiergeldskandal bei Airbus Das Schattenreich um Major Tom

Das hier ist die Geschichte einer Weltfirma. Ihrer Geheimnisse. Die Geschichte über einen korrupten Konzern.

Airbus.

Eine Geschichte, die mit dem Wort "Scheiße" beginnt. Mit einem Dacia Duster, Sondermodell Black Touch. Und einer Minifirma, die den Airbus-Chef den Job kosten kann. Weil auch er offenbar ein schmutziges kleines Geheimnis hat.

Aber eins nach dem anderen.

Erst mal die "Scheiße": Toulouse, im Juni, das Treffen der Spitzenmanager, der engste Kreis. Tom Enders, der Vorstandschef, steht auf der Bühne. 17 Jahre ist er jetzt im Konzern, sein Englisch ist immer noch Drei minus, der Akzent hartdeutsch. Aber was er sagen will, verstehen seine Topkräfte auch so: "Wenn hier noch Leute im Raum sitzen, die glauben, dass wir die Scheiße unter den Teppich kehren sollten, dann muss ich sagen, ich lasse diese Leute fallen."

Enders, 58, spricht über eine Vergangenheit, die Airbus lange geleugnet hat: Jahre, in denen die Firma wohl auch mit Schmiergeld in den Himmel aufstieg, zum zweitgrößten Flugzeugbauer der Welt nach Boeing. Und Enders spricht über die Gegenwart, in der das jetzt alles herauskommt. In der ihm sein Laden in die Luft zu fliegen droht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.