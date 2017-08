Fußballprofi Alan Ruschel Er überlebte den Flugzeugabsturz seines Teams - und jetzt?

Als der brasilianische Fußballspieler Alan Ruschel am frühen Morgen des 29. November 2016 in die Notaufnahme eines Krankenhauses in den kolumbianischen Anden eingeliefert wurde, befürchteten die Ärzte das Schlimmste. Röntgenbilder zeigten einen glatten Bruch des zehnten Brustwirbels, der das Rückenmark beschädigt haben könnte. Ruschels Becken und ein Schienbein waren gebrochen. Er hatte Risse in der Bauchmuskulatur und tiefe Schnittwunden am ganzen Körper, die vermutlich vom Geäst der Bäume stammten, die die Wucht des aufprallenden Flugzeugs noch etwas gebremst hatten. Seine Blase war entzündet, weil er bis zu seiner Bergung fünf Stunden lang im kalten Regen eingeklemmt zwischen den Trümmern gelegen hatte.

71 Menschen starben in dieser Nacht, als eine Chartermaschine der bolivianischen Fluggesellschaft LaMia an einem Berg vor Medellín zerschellte, darunter 19 Spieler des brasilianischen Fußballvereins Chapecoense, ihr Trainer, der Präsident, der Manager, der Pressesprecher sowie 20 Journalisten, die die Mannschaft zum wichtigsten Spiel ihrer Geschichte begleiteten. Ein ganzer Fußballklub, so schien es, wurde innerhalb weniger Sekunden ausgelöscht, aber Ruschel hatte es wie durch ein Wunder lebend aus dem Wrack geschafft. Sein Zustand stabilisierte sich, auch wenn noch nicht abzusehen war, ob er jemals wieder laufen würde.

Manchmal, wenn er in den Tagen danach kurz die Augen öffnete, erkannte er neben dem Bett die Umrisse seiner Verlobten. Er hörte das Gemurmel ihrer Gebete und die Stimme seines Vaters, der ihm vorsichtig erklärte, was geschehen war, aber die Worte drangen nicht zu ihm durch. Als die Ärzte wenig später den Schlauch des Beatmungsgeräts aus seinem Hals entfernten, erkundigte sich Ruschel, ob sie wenigstens das Spiel gewonnen hätten.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.