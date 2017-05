Geschichtsklitterung Wie Albert Speer der liebste Ex-Nazi der Deutschen wurde

Die große Koalition der Albert-Speer-Versteher reichte von Willy Brandt bis Helmut Kohl. Als der frühere Nationalsozialist Speer 1966 aus dem alliierten Gefängnis in Berlin-Spandau entlassen wurde, schickte der damalige SPD-Vorsitzende Brandt einen Strauß Blumen. Einige Jahre danach - Speer wurde 70 - gratulierte der damalige CDU-Vorsitzende Kohl mit einem persönlichen Schreiben.

Ausgerechnet Speer. Liebling Adolf Hitlers, Stararchitekt im "Dritten Reich", ab 1942 mächtiger Rüstungsminister, zeitweise designierter Nachfolger Hitlers, verurteilter Kriegsverbrecher.

Von allen hochrangigen NS-Funktionären, die den Untergang ihres mörderischen Imperiums überlebten, gelang nur Speer eine spektakuläre zweite Karriere. Der groß gewachsene, gut aussehende Mann vermarktete seine Vergangenheit, erwarb als Zeitzeuge weltweites Ansehen und verdiente damit ein Vermögen.

Hunderttausende schalteten ein, wenn Speer im deutschen oder ausländischen Fernsehen über Hitler Auskunft gab. Er wurde von Stars wie dem Dokumentarfilmer und späteren Oscargewinner Marcel Ophüls oder dem legendären TV-Moderator David Frost interviewt. Seine "Erinnerungen" von 1969 und die "Spandauer Tagebücher" von 1975 erzielten Millionenauflagen und zählen zu den meistverkauften Werken in deutscher Sprache.

In Restaurants sprachen ihn wildfremde Menschen an. Immer wieder klingelte bei den Speers in Heidelberg das Telefon, weil Journalisten, Historiker und andere Geschichtsinteressierte um Auskunft baten. Der sich reuevoll gebende Speer war der liebste Ex-Nazi der Deutschen.

