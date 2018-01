Dobrindt, Lindner, Spahn Diese drei Männer wollen Merkel beerben

Manchmal hat es auch für den Chef der Liberalen Vorzüge, im kalten Wind des Kapitalismus auf einen Freund zählen zu können. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst suchte Christian Lindner eine neue Bleibe. Lange hatte er in einer kleinen Wohnung Unterschlupf gefunden, die in einer ruhigen Seitenstraße des Berliner Stadtteils Prenzlauer Berg liegt.

Mit Einzug der FDP in den Bundestag verlegte sich Lindners Leben in die Hauptstadt. So traf es sich gut, dass der CDU-Mann Jens Spahn gerade Ausschau nach einem solventen Mieter für sein geräumiges Schöneberger Dachgeschoss hielt. Seit ein paar Wochen nun wohnt der Chef der Liberalen in einer Wohnung, die dem Mann gehört, der nach Ansicht mancher in der CDU eines Tages ins Kanzleramt einziehen könnte.

Ein politisches Statement?

Spahn winkt ab. Reiner Zufall. Aber er will auch nicht verhehlen, dass es sich ganz gut getroffen hat, dass er seine Wohnung einem Freund vermietet hat, den er seit Jahren kennt und duzt.

Es gibt nicht allzu viele Unionsleute, die im Moment Lindner als einen Freund bezeichnen würden.

