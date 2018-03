Kolumne Als deutscher Trinker in die Welt

Gerade waren die Möbelpacker bei uns zu Hause, um die Sachen einzuladen, die uns nach Israel begleiten, wo wir demnächst hinziehen. Ich musste entscheiden, was mitgeht und was eingelagert wird. Für jemanden wie mich, der sich schwer von Dingen trennen kann, ist das wie Therapie. Ich kann Sachen loswerden, ohne sie wegzuwerfen. Man lagert all die wichtigen Bücher, die man sowieso nie liest, im Fegefeuer, wo schon die Belegexemplare der eigenen Bücher kokeln und die vielen unnützen Geschenke von Freunden und Verwandten, die man liebt.

Irgendwann hatte sich einer der Packer zum Fach mit den Schnapsvorräten vorgearbeitet. Dort stand neben Gin, Tequila, Grappa und verschiedenen Whiskys auch eine Flasche Champagner, die ich vor vielen Jahren von meinem Herausgeber Rudolf Augstein geschenkt bekommen habe. Es handelt sich um Jahrgangschampagner. Ich habe nie einen angemessenen Zeitpunkt gefunden, die Flasche zu öffnen. Mit Augsteins Tod war das noch schwieriger geworden. Mein eigener Tod wäre vielleicht ein Anlass. Für diesen Fall sollte man die Flasche vielleicht mitnehmen, dachte ich. Man weiß nie, wann es einen trifft. Dann steht meine Frau in Tel Aviv neben meinem Sarg, und Augsteins Champagner liegt irgendwo zwischen dem "Mann ohne Eigenschaften" und den Marx-Bänden in einem Container am Kieler Hafen. Das sind so die Gedanken, die ich habe, wenn's ans Einpacken geht. Ich denke an meinen Tod, wenn ich mich von einer Socke trenne.

"Wat is'n mit Alkohol in Israel?", rief der Möbelpacker in die Tiefen unserer Wohnung, wo seine Kollegen Dinge einpackten, die man im Laufe eines Lebens ansammelt.

