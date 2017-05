Neue AfD-Spitzenkandidatin Wer ist Alice Weidel?

Am 1. Juni 2015, kurz vor dem Bundesparteitag der AfD in Essen, schrieb Alice Weidel eine Mail an die damals wichtigste Person der Partei. "Welche Chancen habe ich aus Deiner Sicht wirklich, ganz ehrlich, in den Bundesvorstand einzuziehen?", fragte Weidel den AfD-Gründer Bernd Lucke. Eigentlich sei sie am geplanten Parteitagstermin in Asien, die beschwerliche Anreise müsse sich schon lohnen. "Das Ganze mache ich ohnehin nur, um Dich zu unterstützen und um das zu retten, was noch zu retten ist", schrieb Weidel.

Sie beteuerte ihre Loyalität zu Lucke und seinen Bemühungen, die AfD vor den rechten Kräften zu bewahren, die damals von Frauke Petry angeführt wurden. Geholfen hat es Lucke nicht. Er wurde nicht nur von Petry gestürzt, Weidel wechselte auch noch rechtzeitig ins Petry-Lager und wurde mit dessen Unterstützung in den Bundesvorstand gewählt. Lucke reiste als geschlagener Mann aus Essen ab.

Nun bewies Weidel erneut ihre Biegsamkeit. Zusammen mit Parteisenior Alexander Gauland ließ sich die 38-Jährige beim Parteitag in Köln zur Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl wählen. Wieder hatte sie die Stimmen der Rechten auf ihrer Seite, und wieder hatte jemand das Nachsehen: diesmal Frauke Petry, die nun wie eine Chefin auf Abruf wirkt.

Auf den ersten Blick ist Weidels AfD-Engagement unerklärlich: Der gesamte Werdegang und Lebensstil der AfD-Frau widerspricht den Glaubenssätzen ihrer Partei. Wie kann eine lesbische Frau, die mit ihrer Partnerin zwei Kinder aufzieht, das Dasein in einer Partei ertragen, die Homosexuelle als "laute Minderheit" abtut? Und wie kann eine Ökonomin mit einem Wohnsitz in der Schweiz, die jahrelang in China gelebt und in global vernetzten Firmen gearbeitet hat, für eine Partei trommeln, die Deutschlands "Identität" wahren und seine Grenzen abschotten will?

