Alice Weidel Die Sonnenkönigin der AfD

Im März will die Führungsriege der neuen AfD-Bundestagsfraktion in die märkische Tiefebene reisen: Eine Klausurtagung steht an. Die Fraktionsspitze muss dringende Fragen klären: Welche Strategie soll die Partei verfolgen, welche Themen im Plenum setzen? Fast sechs Millionen Bürger haben die Rechtspopulisten gewählt, wie kann die AfD nun zeigen, dass diese Stimmen nicht verschenkt waren?

Doch um Sachfragen wird es bei dem eintägigen Treffen nur am Rande gehen. Die Hälfte der Zeit soll einem Mediator gehören, der die AfD-Leute mit Teambuilding-Übungen und psychologischem Coaching zusammenführen soll. Denn in nur vier Monaten im Bundestag hat die AfD-Fraktionsspitze es geschafft, sich gründlich zu zerstreiten.

Als Schuldige gilt vielen Fraktionschefin Alice Weidel. Die 38-Jährige, die als liberale Eurokritikerin in die AfD kam, fürchte um ihre Macht in der 92 Köpfe starken Fraktion, heißt es. Zwar will niemand Weidel den Posten streitig machen, schon gar nicht ihr greiser Co-Chef Alexander Gauland. Doch schon die Sorge vor Angriffen verleite die Spitzenfrau zu Präventivschlägen, klagen Kollegen. Das schädige nicht nur den AfD-Teamspirit, sondern die Arbeit der ganzen Fraktion.

Weidels Gegner kommen aus dem rechten Parteiflügel um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke, mit dem sie seit Monaten ein giftiges Duell führt. Sie war dafür, ihn wegen seiner Tiraden gegen das Holocaust-Mahnmal aus der Partei zu werfen. Er brachte die "liebe Frau Weidel" auf dem jüngsten Bundesparteitag mit dem Begriff "verhinderte Sonnenkönigin" in Verbindung und fragte spitz, ob sie nicht auch finde, dass in der Parteiführung möglichst wenige Bundestagsabgeordnete sitzen sollten.

