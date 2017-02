Weltall Das Biest rülpst Licht

Nur wenige Sekunden dauert es, diesen Satz zu lesen. In diesem kurzen Moment hat der Vielfraß die Masse des Mondes verschlungen. Und bis zum Ende dieser Geschichte wird er eine Mahlzeit verspeist haben, die dem Gewicht der Erde entspricht.

Ohne jemals eine Fresspause einzulegen, nimmt das schwarze Loch Unmengen an Gas und Staub in sich auf. Es sind die Überreste einer einst strahlenden Sonne, die für immer in seinem düsteren Schlund verschwinden.

Das Drama spielt sich im Herzen einer weit entfernten Zwerggalaxie ab. Die Sterneninsel mit der Katalognummer SDSSJ150052.07+015453.8 hat noch nicht einmal einen Namen.

Doch das schwarze Loch, das in ihrem Innern wütet, ist ein einzigartiges Phänomen. Nie zuvor sind Himmelsforscher auf ein so gefräßiges Exemplar gestoßen.

An der Entdeckung war die deutsche Astronomin Stefanie Komossa beteiligt. "Schon seit zehn Jahren kaut das schwarze Loch auf der Sternenleiche herum", staunt die Wissenschaftlerin des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, die derzeit an der Qiannan-Universität in der chinesischen Stadt Duyun forscht. "Das große Fressen dort draußen im All nimmt einfach kein Ende."

Auch in unserer Milchstraße kommt ein solches Monster vor. Was tut es dort?

