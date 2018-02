Ohne Dich gäbe es uns nicht!

Ohne Dich gäbe es kein Mutterland!

(Refrain aus "Ode an Kim Jong Il",

nordkoreanischer Propagandasong)



Zwischen verspiegelten Hochhäusern und schäbigen Imbissbuden im Norden der Millionenstadt Seoul, an einem Januarmorgen, so eisig, dass ihr Atem blickdichte Wolken bildet, steigt eine ehemalige Schwarzmarkthändlerin aus Nordkorea aus einem Metroschacht an der Haltestelle Digital Media City. Sie will die Wiedervereinigung Koreas vorbereiten.

Park Hyun Sook ist 49 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern; klein, schwarze Augen, rot geschminkte Lippen, mit rundem Gesicht und heller Haut. Sie stammt aus einer Industriestadt an der Grenze zu China. Ihr Name ist ein Deckname, doch die Fernsehmacher nennen sie ohnehin "Frau Americano", weil sie so viel Kaffee trinkt.

Mehr als drei Jahre ist es her, dass Park aus Nordkorea geflohen ist. Sie habe der Elite des Landes angehört, erzählt sie, ihr Vater habe im Finanzministerium des Regimes gearbeitet. Sie besaß ein eigenes Zimmer, Jeans, eine Sonnenbrille. Hunger habe sie nicht gekannt, sagt sie, aber frei sei sie auch nicht gewesen. Zwölf Jahre lang handelte sie illegal mit Holz, um Geld zu verdienen. Dann sei sie aufgeflogen, verhaftet und gefoltert worden. In einer Nacht im Mai 2014, erzählt sie, schwamm sie schließlich ohne Kleider durch den Fluss Yalu nach China.

An diesem Morgen tritt Park Hyun Sook in einer Fernsehshow für nordkoreanische Überläufer auf. Sie wird den Südkoreanern erzählen, wie sie als Schmugglerin im Reich des Kim Jong Un überlebte. Wie das Leben im "Riesengefängnis" ist, so sagt sie das.

